Beukema houdt rekening met snel akkoord over Eredivisie-transfer

Dinsdag, 30 maart 2021 om 06:56 • Yanick Vos

Sam Beukema is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Go Ahead Eagles. De 22-jarige verdediger bevestigde maandagavond tegenover ESPN dat er serieuze interesse in hem is. Na afloop van het duel met FC Den Bosch (3-3) had hij het liever niet over een transfer, maar sprak hij uiteindelijk de verwachting uit dat er binnen drie weken witte rook is.

Vorige week bracht Voetbal International naar buiten dat diverse clubs uit de Eredivisie en Engeland interesse hebben in Beukema. Het zou gaan om AZ, FC Utrecht, FC Groningen, FC Twente en Feyenoord, terwijl vanuit Engeland twee niet genoemde clubs hem in het vizier zouden hebben. Hans Kraay junior meldde vorige week dat Beukema binnen enkele weken bij een club uit de Eredivisie zou tekenen. "Ik kan je garanderen dat hij binnen drie weken in de top vier van de Eredivisie tekent", zei Kraay junior bij het ESPN-programma Voetbal op Vrijdag. "En dat zal niet bij Feyenoord zijn, want die kunnen hem niet betalen."

“Ik heb het meegekregen”, beaamde de verdediger maandagavond na afloop van het gelijkspel. Omdat hij teleurgesteld was over het resultaat tegen Den Bosch, had hij ‘eigenlijk helemaal geen zin’ om over een transfer te praten. Op aandringen van de verslaggever van ESPN bevestigde Beukema dat er ‘zeker interesse’ is. “Er speelt ook best wel wat. De interesse is mooi, daar ben ik blij en trots op. Het zal de komende weken blijken wat er gaat gebeuren.”

In een eerder interview met VI zei Beukema dat hij eenzelfde route als Perr Schuurs wel ziet zitten. De verdediger maakte de overstap van Fortuna Sittard naar Ajax. Sinds het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus komt de Limburger regelmatig aan spelen toe onder Erik ten Hag, al is hij niet meer zeker van een basisplaats. "Als hij dat kan, waarom zou ik het dan niet kunnen? Ik weet dat ik goed bezig ben en een goede ontwikkeling te pakken heb. Een tussenstap, als ik die over kan slaan, ga ik dat niet uit de weg."

Kraay junior liet afgelopen vrijdag al weten dat hij snel nieuws verwacht rond een transfer van Beukema. “Ik weet niet hoe Hans erbij kwam, maar de kans is wel groot dat er binnen drie weken wat rond is", aldus de verdediger van Go Ahead, die nog tot aan de zomer van 2023 onder contract staat bij de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie.