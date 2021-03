Go Ahead en Den Bosch maken er in knotsgekke slotfase doelpuntenfestijn van

Maandag, 29 maart 2021 om 23:00 • Laatste update: 23:03

FC Den Bosch en Go Ahead Eagles hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek in De Vliert genoot de ploeg van Kees van Wonderen bij rust nog een comfortabele 0-2 voorsprong, die in de tweede uit handen gegeven werd: 3-3. Door een late treffer van Den Bosch leek er een thuiszege in de maak, maar de ploeg uit Deventer kwam diep in blessuretijd toch nog langszij. Go Ahead blijft vijfde en vaart met 58 punten nog altijd in het kielzog van Almere City FC (62 punten), NAC Breda (62) en De Graafschap (64), terwijl Cambuur Leeuwarden (70) soeverein aan kop blijft.

De bezoekers schoten uitstekend uit de startblokken, daar de openingstreffer nog voor het verstrijken van de achtste speelminuut gevonden werd. Uit een ingooi van Wout Droste kopte Jorn van Hedel de bal voor de voeten van Bas Kuipers, die van buiten het zestienmetergebied precies na de stuit met buitenkant links het vijandige doel succesvol onder vuur nam: 0-1. Vervolgens moest Go Ahead even een pas op de plaats maken. Den Bosch kwam er meermaals gevaarlijk uit, maar vanwege de onnauwkeurigheid in de afronding en uitstekend keeperswerk van Jay Gorter bleef de gelijkmaker uit. Go Ahead was effectiever en verdubbelde na een half uur spelen de marge.

Wederom had Den Bosch problemen met het uitverdedigen, waardoor Antoine Rabillard in de gelegenheid kwam een scherpe voorzet in de doelmond af te leveren. Hoewel doelman Wouter van der Steen in eerste instantie het gevaar afwendde, kon Giannis Botos uit de rebound toch nog binnenschieten: 0-2. Desondanks liet de thuisploeg zich niet uit het veld slaan. Na een uur spelen kwam de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd, toen Jizz Hornkamp vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer op het scorebord zette: 1-2. Arbiter Erwin Blank kende de strafschop toe na een overtreding van Rabillard op Kevin Felida.

Sam Beukema was in aanvallend opzicht de gevaarlijkste man aan de kant van Go Ahead, al ontbrak het aan fortuin in de afronding bij de centrale verdediger. Ook de Noord-Brabanders bleven op zoek gaan naar een treffer, die uiteindelijk zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gevonden werd. Na een dribbel van Don Bolsius belandde de bal voor de voeten van Romano Postema, die met een harde voorzet en via de knie van Jeroen Veldmate de 2-2 aantekende. Laatstgenoemde kreeg een eigen doelpunt achter zijn naam. Hoewel de bezoekers zelfs nog onderuit leken te gaan na een nieuwe benutte strafschop van Hornkamp (3-2), werd de stand in blessuretijd toch nog genivelleerd. Van Hedel passeerde uit een voorzet van Droste op onfortuinlijke wijze met een kopbal diens eigen doelman: 3-3.