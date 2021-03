Derksen analyseert Jong Oranje: ‘Hij werd te snel neergezet als groot talent’

Maandag, 29 maart 2021 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Johan Derksen is er niet van overtuigd dat Teun Koopmeiners een stap hogerop kan maken. De middenvelder van Jong Oranje en AZ speelde volgens de analisten van Veronica Inside twee zwakke wedstrijden op het EK Onder-21. "Hij werd mij ook iets te snel neergezet als een groot talent. Ik moet nog zien of hij hoger dan AZ ergens meekan", aldus Derksen.

"Wat ik vreemd vond, maar wel eerlijk van hem, dat hij teleurgesteld was dat hij niet in het grote Oranje speelt", vervolgt Derksen. "Dan denk ik: joh, je weet je plaats nog niet helemaal. Want als ik zie wie daar staan, daar pas jij nog niet tussen." Frank de Boer verkoos Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek boven Koopmeiners, waardoor laatstgenoemde aansloot bij Jong Oranje.

"Die jongen speelt niet goed", weet ook René van der Gijp. "Als het tempo iets omhoog gaat, en je hebt op een gegeven moment niet twee maar een afspeelmogelijkheid, en die moet je nog snel vinden... dat maakt het er niet makkelijker op. Je vergeet weleens: ik zie hem weleens voetballen bij AZ, dan haalt hij de bal bij Owen Wijndal. Dan draait hij zich om, en dan wandelt hij twee meter met de bal, en dan geeft hij een hartstikke mooie pass op rechts, die hartstikke mooi aankomt. Maar nu moet je ook weleens jezelf redden. Dat heb je bij AZ nooit, hè."

Hans Kraay junior zei eerder in het seizoen nog dat Koopmeiners mee zou kunnen bij Everton of Arsenal, maar is nu kritischer. "Eerlijk is eerlijk: die heeft twee hele slechte wedstrijden gespeeld", aldus Kraay junior. "Hij was weinig aan de bal en hij was niet vast aan de bal. Maar hij heeft natuurlijk wel onlangs twee keer tegen PSV gespeeld. Hij heeft vijftien goals gemaakt. Ik weet wel: in Nederland. Voor een middenvelder is dat goed. Daar baseer ik het op. Niet tegen VVV, maar tegen PSV en Ajax heeft hij goed gespeeld. Maar nu twee keer heel slecht en ik kan me voorstellen dat als je scout bent, je denkt: ik wacht eventjes."