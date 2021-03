Sergio Agüero vertrekt na tien seizoenen bij Manchester City

Maandag, 29 maart 2021 om 21:13 • Laatste update: 21:57

Sergio Agüero gaat Manchester City aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten, zo meldt de Engelse grootmacht op zijn website. De 32-jarige Argentijn heeft op dat moment precies tien jaar gespeeld voor City en wordt als recordtopscorer aller tijden van de club uitgezwaaid. In totaal heeft hij 257 goals gemaakt in 384 optredens.

"De omvang van Sergio's bijdrage aan Manchester City in de afgelopen 10 jaar kan niet genoeg worden benadrukt”, zo klinken de woorden van voorzitter Khaldoon Al Mubarak over het aanstaande vertrek van de spits. “Zijn afdruk zal onuitwisbaar gegrift staan in de herinneringen van iedereen die van de club houdt en misschien zelfs van iedere voetballiefhebber.”

Toch wil Al Mubarak nog niet te veel bezig zijn met het toespraken en passende afscheidswoorden, al onthult de zakenman wel dat de gesprekken zijn gestart over de creatie van een standbeeld. “Ondertussen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om met veel genoegen aan te kondigen dat we een kunstenaar de opdracht zullen geven om een standbeeld van Sergio te maken, waarmee hij in het Etihad Stadium komt te wonen naast de beelden die in aanbouw zijn voor Vincent (Kompany, red.) en David (Silva, red.). En we kijken ernaar uit de om aan het einde van het seizoen Sergio een passend afscheid te geven”, aldus Al Mubarak.

Kort na de bekendmaking over het aanstaande vertrek via de officiële clubkanalen trad Agüero zelf ook met een dankwoord naar buiten op Instagram. “Wanneer de cirkel rond is, komen er veel gevoelens naar boven”, begint de topschutter in het bericht op het sociale medium. “Een groot gevoel van tevredenheid en trots overheerst, aangezien ik tien volle seizoenen bij Manchester City heb mogen spelen: iets dat vandaag de dag zeldzaam is voor een professionele voetballer.” Verder geeft Agüero aan een hechte band te hebben gekregen met de fans, die ‘voor altijd in het hart’ zullen zitten en bedankt hij de leidinggevenden en ploeggenoten voor de behaalde successen.

In juli 2011 kwam Agüero voor veertig miljoen euro over van Atlético Madrid. In zijn debuutwedstrijd gaf de goalgetter meteen zijn visitekaartje af door tweemaal te scoren en een assist te geven in het duel met Swansea City (4-0). Vervolgens wist de spits zich te kronen tot topscorer aller tijden van City en meest trefzekere buitenlander in de Premier League. In totaal greep Agüero met the Citizens vier keer de landstitel, won hij een FA Cup, vijf League Cups en drie Engelse Supercups. De club zal voorts beginnen met het plannen van zijn vertrek in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2020/21 tegen Everton. City heeft goede hoop dat duizenden supporters het afscheidsduel in het Etihad Stadium mogen bijwonen.