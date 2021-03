Veronica Inside maakt Mino Raiola belachelijk om optreden in Studio Voetbal

Maandag, 29 maart 2021 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Veronica Inside opende maandagavond met een analyse van de mediawereld. Zo kwam de uitzending van Studio Voetbal uitgebreid aan bod. Mino Raiola en Pierre van Hooijdonk konden rekenen op een stortvloed aan kritiek vanwege uiteenlopende opmerkingen.

Raiola kwam zondagavond op voor de spelers van Oranje, wiens taak het volgens de topzaakwaarnemer niet is om politieke statements te maken. "Als je toestaat dat je de politiek gaat gebruiken voor het voetbal, wat is dan de volgende stap?", aldus Raiola. "Is dan de volgende stap dat we de Eredivisie gaan staken totdat de toeslagenaffaire is opgelost? Dat lijkt me ook een mensenrechtenkwestie in Nederland. Dan moet je het doortrekken. Maar de spelers hebben niet besloten om daar te voetballen, dat doet de KNVB en de FIFA. Door het stemgedrag. Dan moet je spelers ook een stem geven waar ze willen gaan voetballen. Gaan we dan ook niet meer naar Amerika? Of tegen Chinese en Russische clubs spelen?"

De vergelijking van Raiola tussen Qatar en de toeslagenaffaire valt slecht bij René van der Gijp. "Dan komt er een wat corpulente man in beeld... En die man begint op een gegeven moment over de toeslagenaffaire. Ik dacht bij mezelf: wat zijn we nou toch aan het doen? Het gaat over Qatar, en opeens zaten we bij de toeslagenaffaire. Daar heeft hij dus over nagedacht, hè." Wilfred Genee grapt vervolgens: "Is dat zijn eigen neus? Nee toch?" Johan Derksen antwoordt daarop: "Maar hij is ook CliniClown, hè."

Mino Raiola zondag in Studio Voetbal

Ook de ophef rond Van Hooijdonk, die een opmerking had gemaakt over scheidsrechter Stéphanie Frappart, komt aan de orde. "Het gezwam over die scheidsrechter begon al voor de wedstrijd", aldus Derksen. Van Hooijdonk had daarbij gezegd dat hij liever scheidsrechters ziet die zelf op niveau gevoetbald hebben. "Hij wilde eigenlijk zeggen: een vrouw, dat is niks. Maar hij bedacht zich nog net, en toen zei hij maar: 'Iemand die niet hoog gevoetbald heeft, dat is niks.'"

"Die zat gewoon uit zijn nek te lullen, over scheidsrechters die op een niveau gespeeld hebben", aldus Van der Gijp. "Er zijn maar twee scheidsrechters die op een niveau gespeeld hebben: Dick Jol en Johan Derksen", grapt hij. Ook Pol van Boekel wordt overigens door Wilfred Genee genoemd als voorbeeld. "Hij kwam er ook helemaal niet meer uit. Het sloeg zó nergens op." Derksen maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals uit te halen naar Van Hooijdonk. "Pierre is daar een meester in. Die kan heel slecht formuleren. Dan heeft hij heel veel woorden nodig, en het duurt heel lang. Dan denk ik: joh, je begint aan een verhaal, maar je weet niet hoe je eruit moet komen."