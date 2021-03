FC Dordrecht profiteert optimaal van zeer merkwaardige rode kaart

Maandag, 29 maart 2021 om 20:40 • Jeroen van Poppel

FC Dordrecht heeft maandagavond een minimale zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis had de ploeg van trainer Jan Zoutman maar weinig te vertellen tegen Telstar, dat mede door een oliedomme rode kaart van Cas Dijkstra alsnog kopje onder ging: 1-0. Door de nederlaag blijft de ploeg van trainer Andries Jonker steken op de negende plek van de ranglijst; Dordrecht bezet nog altijd de voorlaatste positie.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Telstar dat vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer en de nodige kansen creëerde. Zo sneed Gyliano van Velzen al in de derde speelminuut gevaarlijk naar binnen, maar het schot dat volgde miste richting. Na een kwartier spelen kregen de bezoekers opnieuw een uitstekende mogelijkheid om de 0-1 op het scorebord te zetten. Na een uitstekende balverovering van Sven van Doorm belandde het leer voor de voeten van Van Velzen, die geen oog had voor zijn medespelers en wederom een kans om zeep hielp. Het was met name Jari Schuurman die met fraaie verdedigende acties Dordrecht, dat nauwelijks iets in de melk te brokkelen had, in de wedstrijd hield.

Hoewel Telstar de wedstrijd allang open had moeten breken, sneed de club uit Velsen-Zuid zich op slag van rust lelijk in de vingers. Op de helft van de tegenstander trapte Dijkstra in een ongevaarlijke situatie na op Adnan Ugur, waardoor scheidsrechter Alex Bos niets anders kon dan Dijkstra met rood van het veld te sturen. Het opvallende moment zou Telstar duur komen te staan, want in de 64ste minuut kwam Dordrecht op voorsprong. Thomas Poll voorkwam dat de bal over de achterlijn rolde en bezorgde een fraaie voorzet bij aanvoerder Kevin Jansen, die een technisch volmaakte kopbal in huis had: 1-0. In de slotfase kon Dordrecht nog verder uitlopen, maar Jaron Vicario verzuimde van dichtbij te scoren.

?? Nog geen doelpunten in Dordrecht, maar wel een hele rare actie van Telstar-speler Cas Dijkstra ??



?? ESPN

#?? #DORTEL pic.twitter.com/wBBOVbVX2N — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2021