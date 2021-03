‘Tegen Turkije heb ik heel matig gespeeld. Niet dwingend, niet dominant genoeg’

Frenkie de Jong erkent dat hij tegen Turkije (4-2 verlies) 'heel matig' was. De middenvelder van het Nederlands elftal kreeg van Voetbalzone een 5,5 als rapportcijfer, maar vond zijn prestatie zelf dus onvoldoende. Tegen Letland (2-0 winst) was De Jong naar zijn eigen inzicht wel 'wat beter'.

"Tegen Turkije heb ik heel matig gespeeld", aldus De Jong maandag op de persconferentie. "Niet dwingend, niet dominant genoeg en bovendien slordig. Ik heb niets toegevoegd. Geen overtallen gecreëerd. En verdedigend was het ook niet top. Tegen Letland was het prima. Niet bijzonder goed, maar wat beter dan tegen Turkije. Wat moet ik zeggen? Prima, denk ik."

Oranje is zich ervan bewust dat het doelsaldo een belangrijke rol kan gaan spelen in de WK-kwalificatiegroep met onder meer Turkije en Noorwegen. De Jong wordt gevraagd hoe Nederland dinsdag tegen Gibraltar irritatie gaat voorkomen. "Door je niet te irriteren", zegt de middenvelder van Barcelona bijna Cruijffiaans. "Ze gaan misschien schoppen of weet ik veel wat. Wij moeten gewoon ons eigen spel spelen en proberen zo veel mogelijk goals te maken. Dan zien we wel hoeveel het wordt."

Bondscoach Frank de Boer liet de internationals maandag op de training diverse afwerkvormen oefenen. De Jong bleek trefzeker op de training. "Ik scoorde wel meer dan vijf keer", lacht hij. "Het is leuk om veel goals te maken. Maar ik speel tijdens de wedstrijden niet op een positie waarop je veel in scoringspositie komt. We moeten veel scoren, maar je maakt het jezelf moeilijker als je allemaal voorin gaat lopen. Dan worden de ruimtes kleiner."