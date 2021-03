Perez: ‘Hier moet je dus raketgeleerde voor zijn om het te begrijpen'

Maandag, 29 maart 2021 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:52

De tafelgasten van Voetbalpraat op ESPN maken maandagavond gezamenlijk gehakt van het beleid van Erwin van de Looi met Jong Oranje. Onderwerp van het gesprek is onder meer het rammelende 4-2-2-2-systeem, de keuze voor AZ-bankzitter Dani de Wit en het niet selecteren van Mohamed Ihattaren. "Ihattaren kon er niet bij, want dit systeem... Hier moet je dus raketgeleerde voor zijn om het te begrijpen", verzucht Kenneth Perez. "Terwijl hij dat systeem altijd speelt bij PSV... Of het was het proces waarin hij niet mee kon, dat soort crap."

Ook de reservebeurt van Myron Boadu tegen Jong Duitsland (1-1) begrijpt Perez niet. "Wat me helemaal verbaast: Boadu speelt in de eerste wedstrijd (tegen Jong Roemenië (1-1), red.), waar de ruimtes zó klein waren. En in de andere wedstrijd tegen Duitsland waarin de ruimtes groter zouden worden, speelde hij niet, waar je juist meer aan zo'n speler hebt. Je moet wel die spelers een beetje laten renderen en kijken: tegen wie spelen we, en welke spits hebben we nodig?"

Ook Henk Hoijtink is kritisch op Van de Looi. "Ik vind dat systeem wel heel raar, hoor", aldus de journalist. "Sowieso als team wat toch het andere Oranje is, dat een heel ander systeem speelt. En dan legt zo'n trainer dat uit... Het is zó moeilijk om het moeilijk doen. Waarom zo ingewikkeld?" Perez heeft een verklaring. "Ik las vandaag dat ze dat doen omdat ze opeens niet normaal veel hadden gescoord", aldus de Deen. "Tegen Gibraltar en nog wat rotzooiteams... En daarom spelen ze dit nu, omdat het de efficiëntie zo omhoog bracht."

Van de Looi zelf legde maandag op de persconferentie zijn keuze voor De Wit uit. "Dani is anderhalf jaar basisspeler geweest bij AZ, maar raakte geblesseerd. Bij ons heeft hij tien goals gemaakt, dus heeft hij zich als doelpuntenmaker wel bewezen", aldus de bondscoach van Jong Oranje. Dat gaat er bij Valentijn Driessen niet in. "Dani de Wit is onze grote topscorer... Die maakte er tien. Ja... tegen Cyprus en Gibraltar. Tegen Portugal: nul. Dat gelul van Van de Looi..."

Driessen snapt ook niet waarom Jordan Teze tegen Jong Duitsland werd ingezet als rechtsback, nadat hij tegen Roemenië nog centraal speelde. "Die zet hij dan weer rechtsback. Terwijl je in dat systeem iemand moet hebben die opkomt. Deyovaisio Zeefuik komt altijd op, maar deze jongen bleef staan. Dus geen enkele aanvallende intentie van de back, dat is bij PSV juist de grote kracht met Denzel Dumfries en Philipp Max."