AZ verlengt contract: ‘Hij heeft meer dan tweehonderd wedstrijden ervaring’

Maandag, 29 maart 2021 om 17:54 • Chris Meijer

Hobie Verhulst heeft zijn contract bij AZ met twee jaar verlengd, zo maken de Alkmaarders wereldkundig via de officiële kanalen. De 27-jarige doelman was in het bezit van een aflopende verbintenis, maar is nu tot medio 2023 aan de club verbonden. Verhulst keerde afgelopen zomer terug bij AZ en fungeert dit seizoen als tweede doelman achter Marco Bizot.

Verhulst werd opgeleid door AZ, maar aanvankelijk bleef zijn debuut in de hoofdmacht uit. In 2014 besloot de doelman na tien jaar in Alkmaar naar MVV Maastricht te vertrekken. Via FC Volendam en Go Ahead Eagles keerde hij afgelopen zomer terug bij AZ, waar hij in eerste instantie zijn handtekening zette onder een eenjarig contract. Verhulst keepte dit seizoen in de afwezigheid van Bizot twee wedstrijden, terwijl hij eveneens vier keer onder de lat stond namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik ben erg blij met deze contractverlenging. De club is blij met mij en andersom ik ook met AZ, dus we zijn er samen snel uitgekomen. Voor mij gaf het totaalplaatje de doorslag. Ik train hier op hoog niveau, heb het heel erg naar mijn zin en dit is gewoon mijn cluppie”, zegt Verhulst op de website van AZ. Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is in zijn nopjes met het langere verblijf van de ervaren sluitpost.

“Er kan altijd iets gebeuren met je eerste keeper”, zo licht Huiberts toe. “Daar moet een stabiele tweede doelman achter staan en zo zien wij Hobie. Hij heeft meer dan tweehonderd wedstrijden ervaring in het betaald voetbal, wil iedere dag beter worden en staat er op de momenten dat hij er moet staan. Wij zijn heel blij met Hobie.”