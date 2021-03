Kenneth Perez: ‘Ik zie het probleem niet, want hij speelt als een koning’

Maandag, 29 maart 2021 om 17:21

Kenneth Perez is bijzonder te spreken over de rol die Georginio Wijnaldum bij Liverpool bekleedt. In het programma Voetbalpraat van ESPN komt de positie van de dertigjarige middenvelder in het Nederlands elftal ter sprake. Perez is van mening dat Wijnaldum geen hele goede ‘tien’ is, een positie waarop de middenvelder van Liverpool geregeld in Oranje geposteerd worden.

“Als Wijnaldum wat meer naar achter moet spelen, kan hij toch wat dominanter en zichtbaarder spelen? Zo gek is het niet dat Klaassen in het elftal komt, gezien zijn prestaties bij Ajax”, zo brengt Henk Hoijtink, journalist van Trouw, Wijnaldum ter sprake. “Ik zie het hele probleem niet, want Wijnaldum speelt als een koning bij Liverpool”, reageert Perez. “Als dienende speler, ik vind hem geweldig spelen.”

“Hoe balvast hij is... Maar daar speelt hij als dienende speler. Ik vind Wijnaldum namelijk ook geen hele goede nummer tien. Alleen het probleem is dat er geen andere hele goede tien is, die het spel kan versnellen of een steekpassje kan geven”, gaat de Deense analist verder. De eveneens aanwezige Valentijn Driessen wijst op het rendement van Wijnaldum als ‘tien’ in het Nederlands elftal. Hij verzorgde 15 van zijn 21 doelpunten in Oranje als aanvallende middenvelder.

“Volgens mij gaat het daar om en daar kies je ook voor. Zeker in combinatie met (Memphis Depay). Davy Klaassen is leuk en aardig, maar het ene moment is het dit en het andere moment is het dat. Dat is ook bij Ajax, daar heeft hij op zes gespeeld en nu heeft hij weer een goede fase op tien. Ga je direct je oren daar naar laten hangen?”, zo vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af. Hoijtink vindt echter dat Wijnaldum zich echter ook moet tonen als hij niet als aanvallende middenvelder wordt geposteerd.

“Als Wijnaldum een keer naast of net voor Frenkie de Jong moet spelen, moet hij daar tonen dat hij een kerel is. Frank de Boer heeft gelijk: Klopp zet hem daar ook weleens neer. Er wordt soms gedaan alsof die jongen onrecht wordt aangedaan”, stelt Hoijtink. Perez besluit: “Hij speelt alleen maar daar bij Liverpool, daar staat hij nooit op tien.”