Erwin van de Looi en KNVB in gesprek over nieuwe verbintenis

Maandag, 29 maart 2021 om 16:45 • Laatste update: 17:00

De KNVB en Erwin van de Looi zijn in gesprek over een nieuw contract, zo weten Voetbal International en het Algemeen Dagblad te melden. Het weekblad verwacht dat er spoedig witte rook komt over een langere samenwerking tussen de bondscoach van Jong Oranje en de voetbalbond. Het is de bedoeling dat Van de Looi zijn handtekening gaat zetten onder een tot het EK van 2023 lopend contract.

Van de Looi staat sinds de zomer van 2018 aan het roer bij Jong Oranje, nadat hij eerder bij Willem II en FC Groningen speelde. Hij tekende een contract voor twee jaar, dat automatisch verlengd zou worden als Jong Oranje zich zou plaatsen voor het EK. De 49-jarige oefenmeester slaagde erin om de Nederlandse beloften voor het eerst sinds 2013 naar het EK te leiden, waarvan momenteel de groepsfase wordt afgewerkt. De start van dat toernooi is voor Jong Oranje nog niet al te voortvarend gelopen, want er werd voorlopig niet gewonnen van Jong Roemenië (1-1) en Jong Duitsland (1-1).

De ploeg van Van de Looi moet dinsdagavond winnen van Jong Hongarije om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van het EK, dat komende zomer afgewerkt wordt. Tegelijkertijd mag Jong Duitsland - Jong Roemenië niet in 2-2 of een hoger gelijkspel eindigen. Mocht Jong Oranje sneuvelen in de groepsfase van het EK, lijkt hij toch te mogen aanblijven als bondscoach. Er is voorafgaand aan het EK al tussen beide partijen gesproken over een langere samenwerking, die dan tot medio 2023 moet duren.

Over twee jaar staat in Georgië en Roemenië het volgende EK op het programma, waarop ook startbewijzen voor de Olympische Spelen van 2024 te verdienen zijn. Van de Looi was de afgelopen week meer dan eens mikpunt van kritiek, onder meer vanwege het feit dat hij Mohamed Ihattaren niet opnam in zijn EK-selectie en zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Jong Duitsland. Daarin bracht Van de Looi Jong Oranje in een 4-2-2-2-formatie aan de aftrap, terwijl spitsen Myron Boadu en Brian Brobbey op de reservebank begonnen.