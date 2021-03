‘Elke keer als ik mijn shirt aantrek, denk ik aan Nouri en ben ik dankbaar’

Maandag, 29 maart 2021 om 16:01 • Rian Rosendaal

Joël Veltman is een van de gewezen Ajax-spelers die met rugnummer 34 speelt. De verdediger, die vorig jaar neerstreek bij Brighton & Hove Albion, doet dat als eerbetoon aan zijn voormalig ploeggenoot Abdelhak Nouri. De middenvelder werd in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen getroffen door een hartstilstand, met blijvende hersenschade als gevolg. De vele eerbetonen van voormalig Ajacieden maakt de familie Nouri bijzonder trots.

"Mijn nummer bij Ajax, 3, was vrij. Ik twijfelde tussen 3 en 34, en dacht: nieuw hoofdstuk, speciaal gevoel. Wie wilde weten waarom ik zo'n hoog nummer koos, heb ik het uitgelegd.", verklaart Veltman in een interview met de Volkskrant. "Elke keer als ik mijn shirt aantrek, denk ik aan hem, dankbaar om te mogen voetballen. Ik zat op de bank toen het gebeurde in Oostenrijk. De helikopter die hem naar het ziekenhuis vervoerde, landde twintig meter bij ons vandaan", verwijst Veltman naar het vreselijke incident met Nouri, nu bijna vier jaar geleden.

Veltman brengt gelijk een fraaie anekdote naar voren uit zijn tijd bij Ajax, toen Nouri nog gewoon lid was van de A-selectie. "Ik dacht veel aan die laatste training in Oostenrijk, toen Klaas-Jan Huntelaar alleen op de keeper afging. Appie was meegelopen en riep: ‘Naast je, naast je.’ Klaas speelde, maar Appie hoorde bij de andere partij. We hebben zo vreselijk gelachen. Dat was Appie. Geniaal als voetballer, maar vooral een allemansvriend. Sociaal en lief", deelt Veltman een groot compliment uit aan Nouri.

Anwar El Ghazi overwoog ook om met rugnummer 34 te spelen bij Aston Villa, al kwam dat er uiteindelijk niet van. "Maar ik houd het bij het speciale ondershirt dat ik door Nike heb laten maken. Dat draag ik alleen bij speciale gelegenheden", benadrukt de vleugelaanvaller in Engelse dienst. Beide keren dat hij het bewuste ondershirt droeg wist El Ghazi ook te scoren, eenmaal voor Lille OSC en een keer namens Aston Villa. In de finale om promotie naar de Premier League in 2019 toonde de buitenspeler het tricot na zijn openingsdoelpunt op Wembley.

"Het shirt geeft me kracht, maar ik vind het vooral mooi om Nouri weer bij mensen onder de aandacht te brengen", vervolgt El Ghazi. "Ik vind het heel belangrijk dat mensen hem niet vergeten." Vader Mohammed vindt het geweldig dat zijn zoon nog steeds zoveel aandacht krijgt. Het geeft de familie Nouri vooral veel kracht. "Hoe emotioneel het ook is. Soms kom ik op straat iemand tegen die zegt: 'Meneer Nouri, kijk, ik heb een tatoeage van Appie op mijn rug'. Of ze dragen een shirt met zijn naam. Wat hem is overkomen, is een zware beproeving voor ons, maar Allah en alle steunbetuigingen geven kracht."