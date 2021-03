‘Italianen maken interesse concreet en melden zich bij Feyenoord’

Maandag, 29 maart 2021 om 15:34 • Rian Rosendaal

Marcos Senesi wordt door Napoli gezien als de ideale opvolger van Kalidou Koulibaly, zo weet La Gazzetta dello Sport maandag te melden. Er zou zelfs al contact zijn geweest met de clubleiding van Feyenoord over een mogelijke transferdeal. Men houdt er serieus rekening mee dat de Senegalese centrumverdediger ondanks een tot 2023 lopend contract binnenkort vertrekt bij de huidige nummer vijf in de Serie A. Liverpool zou reeds bezig zijn met een bod van vijftig miljoen euro op Koulibaly, die door meer Europese topclubs op de voet wordt gevolgd.

Het is nog niet bekend welk bedrag Napoli precies overheeft voor Senesi. De vraagprijs die Feyenoord hanteert lijkt in ieder geval boven de twintig miljoen euro te liggen. De Argentijnse verdediger, met een doorlopende verbintenis tot 2023, zou dolgraag willen uitkomen voor de club waar zijn grote idool Diego Maradona ooit furore maakte met twee landstitels. Senesi wordt overigens al langer in verband gebracht met de Italiaanse subtopper, al is er bij Feyenoord vooralsnog geen officieel bod binnengekomen.

Bovengenoemde krant denkt voorts dat Napoli zich gezien de aanhoudende coronacrisis tevreden mag stellen als Koulibaly daadwerkelijk voor vijftig miljoen euro wordt verkocht. Voorzitter Aurelio De Laurentiis vroeg vorig jaar nog tachtig miljoen euro voor de fysiek sterke mandekker, die nog niet zolang geleden ook werd genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United, Manchester City en Paris Saint-Germain. De leiding van Napoli wil Koulibaly overigens niet zomaar naar elke club laten vertrekken, zo klinkt het in de Italiaanse media.

Senesi, in 2019 voor circa zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo, staat volgens Stefano Antonelli, een van zijn begeleiders, al enige tijd hoog op het lijstje van Napoli. "Het is absoluut niet mijn bedoeling om de clubs uit Milaan en Bayern München te beledigen, maar gezien het verlangen, het perspectief en de betrokkenheid staat Napoli momenteel bovenaan. Als Kalidou Koulibaly al was verkocht, dan had Senesi wellicht eerder bij die club gespeeld", zo klonk het eerder deze maand in gesprek met Radio Marte.