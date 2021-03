Feyenoord zegt aflopende contracten van vijf spelers formeel op

Maandag, 29 maart 2021 om 15:12 • Laatste update: 15:27

Feyenoord heeft de contracten van Eric Botteghin, Ramón ten Hove, Sven van Beek, George Johnston en Bart Nieuwkoop formeel opgezegd, zo communiceren de Rotterdammers via de officiële kanalen. De twee laatstgenoemde spelers hadden een optie voor een extra seizoen in hun aflopende verbintenis, maar Feyenoord heeft besloten deze niet te activeren.

Deze formele opzegging moet op basis van de geldende CAO vóór 1 april gebeuren bij verlengde spelerscontracten die aflopen. Dit hoeft overigens niet per se te betekenen dat de genoemde spelers aan het einde van het seizoen vertrekken bij Feyenoord. De Rotterdammers communiceren dat er eventueel op een later moment nog met één of meerdere spelers in gesprek wordt gegaan over een nieuw contract.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord heeft in ieder geval niet besloten om de opties in de aflopende contracten van Nieuwkoop en Johnston te lichten. Laatstgenoemde is momenteel door de Rotterdammers verhuurd aan Wigan Athletic en kwam voor zijn tijdelijke vertrek niet of nauwelijks in de plannen van trainer Dick Advocaat voor. De Schotse verdediger kwam anderhalf jaar geleden over van Liverpool en maakte dit seizoen pas zijn debuut, maar kwam niet verder dan vier optredens. Jeugdproduct Nieuwkoop kwam dit seizoen vaker in actie, al moet hij het als rechtsback in de pikorde doen met een plek achter Lutsharel Geertruida.

Botteghin was ook vorig seizoen al in het bezit van een aflopend contract, maar bereikte uiteindelijk ver in de zomer nog een akkoord met Feyenoord over een nieuwe verbintenis. De 33-jarige centrumverdediger kan dit seizoen geregeld op een basisplaats rekenen en stond in de laatste vijf competitiewedstrijden aan de aftrap, waarin hij doorgaans de voorkeur kreeg boven Uros Spajic. Van Beek kampte de afgelopen jaren met het nodige blessureleed en is momenteel verhuurd aan Willem II, terwijl Ten Hove al vier seizoenen als derde doelman fungeert. De 23-jarige sluitpost moet de afgelopen twee jaar Justin Bijlow en Nick Marsman voor zich dulden.