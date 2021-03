De man die de droomzomer van Sven Botman volledig kan ruïneren

Dinsdag, 30 maart 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 23:28

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit Benoît Badiashile, die het leven van Sven Botman de komende maanden flink zuur kan maken.

Door Thijs Verhaar

“Het wordt sowieso een mooie zomer”, voorspelde Sven Botman in februari voor zichzelf in gesprek met Voetbalzone. De verdediger refereerde daarmee aan een bekroning op zijn sterke debuutseizoen bij Lille en een droomtoernooi met Jong Oranje, dat dinsdagavond alle zeilen bij moet zetten om de groepsfase van het EK Onder-21 te overleven. Botman moest het eerste duel geblesseerd aan zich voorbij laten gaan, maar was wel van de partij tegen Duitsland. De Nederlandse talenten speelden net als in het eerste duel tegen Roemenië met 1-1 gelijk, waardoor een overwinning met minimaal twee goals verschil op Hongarije nodig is om in de race te blijven voor de knock-outfase die tussen 31 mei en 6 juni wordt afgewerkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks de stroeve start wordt Jong Oranje tot de favorieten gerekend, maar dan zal het wel af moeten rekenen met Jong Frankrijk, dat een selectie met alleen maar spelers uit een top 5 competitie heeft afgevaardigd naar Hongarije en Slovenië. Van die sterrenverzameling is Benoît Badiashile een van de meest in het oog springende namen. De boomlange centrumverdediger is afkomstig van AS Monaco, dat aan een geweldige reeks bezig is in de Ligue 1 en mag hopen op een ticket voor de Champions League. De Monegasken hebben acht rondes voor het einde een totaal van 59 punten, terwijl het Olympique Lyon van Memphis Depay een puntje meer vergaarde. Koploper Paris Saint-Germain staat reeds op 63 punten, hetgeen evenveel is als het Lille van Botman.

In Frankrijk gaan de drie beste teams de Champions League in, terwijl de nummer vier veroordeeld is tot de Europa League. Het kan dus ook op dat front een geweldig seizoen worden voor Botman, die door toedoen van Badiashile & Co echter ook naast het miljardenbal kan grijpen. Monaco maakte in de laatste vijftien competitiewedstrijden een ijzersterke indruk door slechts een keer te verliezen, al verzuimde het twee weken geleden om in eigen huis te winnen van Lille (0-0). De ploeg van Niko Kovac krijgt op papier echter nog maar een serieuze test als Olympique Lyon op zondag 2 mei op bezoek komt in het Stade Louis II. Verder mag Monaco in staat worden geacht om de resterende wedstrijden te winnen, waardoor de druk op Botman en Depay stevig kan worden opgevoerd.

Benoît Badiashile Mukinayi is bijzonder secuur in de passing en is verdedigend ook ijzersterk.

Monaco heeft een zeer ervaren voorhoede met Steven Jovetic (31), Wissam Ben Yedder (30) en Kevin Volland (28), maar geeft achterin juist het vertrouwen aan jonge talenten. Axel Disasi (23) mocht zelfs al een enkele keer de aanvoerdersband dragen, terwijl ook Caio Henrique (23), Badiashile (20) en Chrislain Matsima (18) op veel kansen mogen rekenen van Kovac. Badiashile miste dit seizoen zelfs pas een duel en was verder altijd van de partij. De Franse jeugdinternational is afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, nadat de club hem in als vijftienjarige wist op te pikken bij de amateurs van SC Malesherbes. Hij maakte toen net zijn groeispurt door en begon meer en meer op te vallen met zijn imposante voorkomen.

De verdediger is 1,94 meter lang en weet dat volgens Goal-journalist Simon Fuentes ook nog eens te koppelen aan een enorme dosis fysieke kracht. “Hij is echt heel erg sterk en dat weet hij in luchtduels goed te gebruiken, want hij is zowel in defensief als aanvallend opzicht van grote waarde met zijn kopballen.” Hij scoorde dit seizoen ook al tweemaal met het hoofd en geldt als een van de beste koppers in de Ligue 1. Alleen aan de grond wint hij nog lang niet zo veel duels als je van iemand met zijn fysiek mag verwachten, concludeert de Franse journalist. “Benoît geeft zelf ook aan dat hij nog niet agressief genoeg is in de duels. Dat is echt iets waar hij handiger in moet worden.”

Desondanks wordt hij tot een van de grootste verdedigende talenten ter wereld gerekend en hij had afgelopen zomer al een fraaie stap naar Manchester United kunnen maken. AS Monaco beoordeelde het geboden bedrag van 25 miljoen euro echter als ondermaats en Badiashile stond zelf ook niet te springen om zijn club te verlaten. In gesprek met RMC Sport gaf hij aan dat blijven ‘de enige juiste keuze’ voor hem was. “Vooral omdat mijn eerste twee seizoenen in de Ligue 1 niet goed genoeg waren. We speelden om niet te degraderen en pas dit jaar ga ik leren hoe het is om mee te doen om de titel. Die ervaring gaat me goed van pas komen. Ik heb er dus geen spijt van dat ik de club niet gevraagd heb om mee te werken aan een transfer. Absoluut niet zelfs.”

Goal een 5. "Op zich speelde hij prima, maar de tegengoal was mede zijn fout en dat wordt keihard afgestraft op dit niveau. De bondscoach passeerde hem daarom ook voor de tweede wedstrijd." Badiashile verkeert het hele kalenderjaar al in uitstekende vorm bij AS Monaco. Zijn jeugdinterland tegen Denemarken wordt echter niet beoordeeld door FootballCritic, maar Simon Fuentes geeft hem namens de Franse tak vaneen 5. "Op zich speelde hij prima, maar de tegengoal was mede zijn fout en dat wordt keihard afgestraft op dit niveau. De bondscoach passeerde hem daarom ook voor de tweede wedstrijd."

De kans is echter groot dat Badiashile zichzelf komende zomer wel rijp acht voor een transfer en dan moet Manchester United in de strijd om zijn handtekening in ieder geval opboksen tegen Chelsea. De Londenaren zijn volgens Engelse media zeer gecharmeerd van de linkspoot, die opvalt met zijn solide passing. Bij Monaco is hij verantwoordelijk voor de opbouw van achteruit en hij heeft als voordeel dat hij op beide posities in het centrum uit de voeten kan en in geval van nood zelfs degelijke optredens neer kan zetten als linksback. Bovendien is hij een natuurlijke leider, die zijn defensie durft aan te sturen. Hij was captain van Frankrijk Onder-19 en laat zich ook in clubverband constant gelden.

Die kwaliteit toont hij bij Monaco al vanaf het allereerste moment. Badiashile debuteerde op 11 november 2018, toen Thierry Henry als beginnend coach nog de scepter zwaaide. De voormalig Arsenal-spits erfde een uitgebluste selectie en besloot noodgedwongen te gokken op de jeugd. Zodoende mocht de toen zeventienjarige Badiashile debuteren tegen Paris Saint-Germain, dat zich met 0-4 nog genadig toonde voor de volledig overrompelde Monegasken. De centrumverdediger hield echter als een van de weinigen zijn hoofd recht en heeft zich sindsdien gestaagd doorontwikkeld. Momenteel staat de teller op 76 optredens, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists.

FootballCritic nu op hetzelfde niveau als Badiashile speelt volgensnu op hetzelfde niveau als Joe Rodon van Tottenham Hotspur.

Voor zijn leeftijd heeft hij dus al behoorlijk wat ervaring en dat helpt hem om steeds constanter te presteren. Dit seizoen zakt hij eigenlijk nooit meer door de ondergrens, hetgeen ook blijkt uit de cijfers van FootballCritic. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Badiashile (77) uitstekend te noemen. Daarmee zit hij nu al op hetzelfde niveau als Joe Rodon van Tottenham Hotspur, terwijl de Fransman nog alle tijd heeft om zichzelf verder te ontwikkelen.

Bij Jong Frankrijk begon Badiashile als basisspeler aan de groepsfase van het EK, maar hij raakte zijn plekje kwijt na de zeperd tegen Denemarken (0-1). De verwachting is echter dat bondscoach Sylvain Ripoll zijn ploeg alleen maar op scherp wilde zetten en voor het derde duel weer terugvalt op zijn vertrouwde namen. Tussentijds won de titelfavoriet overtuigend van Rusland, waardoor de Fransen woensdag alles in eigen hand hebben tegen Rusland. Bij een overwinning volgt in mei dan mogelijk een onderonsje met Jong Oranje, waar Botman en Badiashile in na hun strijd op clubniveau andermaal de degens kunnen kruisen in de eindfase van het EK Onder-21. Beide jonge verdedigers staat een geweldige toekomst te wachten, maar het wordt spannend om te zien wie van hen de mooiste zomer gaat hebben.