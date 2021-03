De Jong geconfronteerd met woorden Raiola over statement: ‘Dat weet ik niet’

Maandag, 29 maart 2021 om 13:47 • Rian Rosendaal

Mino Raiola vindt het vreemd dat spelers van onder meer Oranje, Duitsland en Noorwegen met statements komen om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Qatar, het land dat in 2022 het WK organiseert. Volgens de zaakwaarnemer is dat meer een zaak van de FIFA en de aangesloten voetbalbonden. Frenkie de Jong krijgt de kwestie maandagmiddag door Arno Vermeulen voorgelegd op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Gibraltar van dinsdag.

Vermeulen vraagt of de spelers van Oranje veel druk hebben gevoeld om een dergelijke actie zoals tegen Letland op touw te zetten en of dat onterecht is geweest. De internationals droegen voorafgaand aan het treffen in de Johan Cruijff ArenA shirts met de tekst ´Football supports change´. "Ik weet niet of het terecht of onterecht is", zo reageert de middenvelder van Barcelona. "Maar natuurlijk voel je wel dat het een groot thema is en dat het speelt. Ik denk dat we ons statement gemaakt hebben en daar blijven we achter staan. Voor de rest hebben we daar niet heel veel meer aan toe te voegen", aldus De Jong.

"Ik vind dat je de politiek weg moet houden van de spelers", zo zei Raiola zondagavond in Studio Voetbal. "Als spelers zelf een statement willen maken is dat prima, daar hebben ze socialmediakanalen voor. De FIFA heeft duidelijk in het reglement staan, dat ze zelf niet naleven, dat je geen politieke statements mag maken tijdens een voetbalwedstrijd. De FIFA moet zeggen: 'De spelers staan erbuiten, dit is iets van de FIFA, van Qatar en de bonden die zijn aangesloten. Als je toestaat dat je de politiek gaat gebruiken voor het voetbal, wat is dan de volgende stap? Is dan de volgende stap dat we de Eredivisie gaan staken totdat de toeslagenaffaire is opgelost? Dat lijkt me ook een mensenrechtenkwestie in Nederland."

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman confronteert De Jong vervolgens met het feit dat hij maandagochtend op de afsluitende training verschillende doelpunten maakte. En dat terwijl de middenvelder namens Oranje tot dusver slechts eenmaal scoorde. "Ik speel denk ik niet per se in een positie bij het Nederlands elftal waarin ik heel veel goals moet maken. Ik denk dat als iedereen maar voorin gaat lopen dat de ruimtes ook kleiner worden. Dan wordt het moeilijker om te scoren en het gaat erom dat je als team veel goals maakt. Het maakt me niet zoveel uit of ik scoor of niet. Het is leuk, maar dat is niet mijn doel morgen."

In tegenstelling tot Oranje scoort De Jong wel geregeld in het shirt van Barcelona. Willem Vissers van de Volkskrant wil in dat kader weten wat hij eraan heeft gedaan om vaker in scoringspositie te komen. "De laatste wedstrijden is het wat minder, want ik speelde vaker teruggetrokken. In die periode speelde ik denk ik ook wat aanvallender. Als rechtermiddenvelder in een systeem met een nummer zes, en ik was een van de twee vooruitgeschoven middenvelders. Ik ben in die periode gewoon veel vaker in de zestien gekomen en de meeste goals worden daar gemaakt. Dus als je wil scoren, moet je daar komen. Ik denk dat het vooral een mindset is. De trainer (Ronald Koeman, red.) heeft dat ook wel aangegeven, toen ik daar ging spelen. Dat ik dan ook vaker in de zestien moest komen. Zeker toen Lionel Messi in de spits speelde. Hij zakte uit en dan kon ik in de ruimte duiken. Dat is wel aangegeven ook", herhaalt De Jong nog maar eens.