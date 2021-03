De Boer: ‘Ik snap niet waarom iedereen daar zo lacherig over doet’

Maandag, 29 maart 2021 om 13:25 • Rian Rosendaal

Het is tegenwoordig mode bij clubs en landen om een speler achter de muur te laten liggen bij een vrije trap van de tegenstander. Het zorgt hier en daar voor hilariteit en spot, maar Frank de Boer heeft weinig op met de kritische geluiden. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt het juist een handige uitvinding, al wil hij maandagmiddag op de persconferentie nog niet zeggen welke speler van Oranje in aanmerking komt voor die rol.

"Frank, wie is je muurligger?", vraagt Valentijn Driessen van De Telegraaf aan De Boer, tot hilariteit tot de overige journalisten in de perszaal van de KNVB. "Wie mijn muurligger is?", luidt het antwoord van de Oranje-coach. "Iedereen doet lacherig over een muurligger, maar het is bewezen dat het gewoon functioneel is. Ik snap niet waarom iedereen daar zo lacherig over doet. Het hoort gewoon bij je job en als je dat moet doen als speler, dan moet je dat gewoon uitvoeren. Als je tegengoals wil voorkomen dan is elk detail daarin belangrijk. Dan kan het een persoon zijn die op de grond ligt of iemand die met zijn benen bijna in een spagaat kan liggen. Het is bewezen dat het helpt, dus als het nodig is kan het zomaar zijn dat er iemand gaat liggen. Ik wijs dat niet aan, dat doet Patrick Lodewijks", loopt De Boer alvast vooruit op het treffen met Gibraltar van dinsdagavond.

Driessen legt De Boer vervolgens een andere kwestie voor: Steven Berghuis zou op de rechterflank beter functioneren met Denzel Dumfries achter zich. En dus niet met Kenny Tete, die vorige week tegen Turkije als rechtsback functioneerde. "Het hangt ook af van de tegenstander, maar Denzel is natuurlijk een speler die heel graag de overlap maakt of binnendoor eroverheen dendert. Dat helpt denk ik wel bij een speler als Berghuis. Die heeft automatisch twee opties: de bal meegeven of juist binnendoor gaan en dan zelf schieten of de spits aanspelen. Ik kan me voorstellen in sommige wedstrijden dat het zeker zijn voordelen heeft. En dat heb je ook gezien tegen Letland", verwijst De Boer naar de 2-0 zege op Letland, met de openingstreffer van Berghuis dankzij een schot van afstand. De buitenspeler trok naar binnen en schoot de bal vervolgens in de verre hoek.

"Anderzijds vind ik ook soms dat zoals tegen Turkije dat onze positionering niet goed genoeg was. Daar hebben we ook aandacht aan geschonken", vervolgt De Boer zijn analyse over de rechterkant van Oranje. "Waar start je, back zijnde? Sta je aan de buitenkant of sta je aan de binnenkant? Maak je ruimte om Steven aan de bal te krijgen? Allemaal dat soort dingen, daar hebben we aandacht aan geschonken. Aan het resultaat tegen Letland was in ieder geval te zien dat beide spelers eigenlijk heel goed functioneerden", zo besluit de bondscoach van Oranje zijn relaas op het persmoment voorafgaand aan Gibraltar-uit.