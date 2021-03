Opluchting bij Noa Lang na EK-drama: herstel duurt slechts paar weken

Maandag, 29 maart 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:38

De knieblessure van Noa Lang lijkt mee te vallen, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De vleugelaanvaller onderging maandagochtend een scan en de verwachting is dat hij slechts enkele weken uit de roulatie zal zijn. Lang kwam zaterdagavond in de groepswedstrijd tegen Jong Duitsland (1-1) ongelukkig in botsing met Teun Koopmeiners en een dag later meldde de KNVB dat de buitenspeler tijdens de groepsfase van dit jeugd-EK niet meer in actie komt.

Lang moest al na ruim twintig minuten de strijd staken en de aanvaller verliet in tranen het veld. Er werd al snel gevreesd voor een ernstige blessure, maar uit onderzoek blijkt nu dus dat de kwetsuur binnen enkele weken verholpen is. Er werd bij het onderzoek van maandagochtend nog wel een bloeduitstorting geconstateerd. Lang keert nog deze maandag terug bij Club Brugge om daar verder te werken aan zijn herstel. Wanneer hij weer zijn opwachting kan maken bij de koploper in de Pro League is echter nog niet bekend.

Bondscoach Erwin van de Looi verklaarde daags na het uitvallen van Lang tegen Jong Duitsland waarom er zoveel emoties waren bij de smaakmaker van Brugge. “Hij is erg gedreven, dat zag je toen hij het veld af moest. Hij ging natuurlijk in tranen van het veld en hij vertelde me dat dit niet vanwege de pijn was, maar door de teleurstelling dat hij eruit moest en het gevoel dat het toernooi voorbij was. Aan de andere kant blijkt uit de scan dat het niet iets ernstigs is, dat is wel heel fijn“, zo klonk het in een interview met ESPN. Van de Looi heeft overigens niet de mogelijkheid om een vervanger op te roepen voor Lang, waardoor Jong Oranje met 22 spelers in voorbereiding is op het afsluitende groepsduel met Jong Hongarije van dinsdag.

Lang hoopt ondertussen dat hij in de slotfase van het seizoen nog van waarde kan zijn voor Brugge, dat maar liefst zestien punten voorsprong heeft op nummer twee Royal Antwerp FC. De door Ajax verhuurde buitenspeler is al de gehele jaargang een van de smaakmakers in de ploeg van trainer Philippe Clement. Lang speelde tot dusver 30 wedstrijden in alle competities en met 13 doelpunten en 9 assists heeft hij een groot aandeel in het succes van de lijstaanvoerder.