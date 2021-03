Sergio Ramos niet expres gedwarsboomd in recordjacht: ‘Klaar voor debat’

Maandag, 29 maart 2021 om 10:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:30

Sergio Ramos bleef zondagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië (1-2) negentig minuten op de bank zitten. Een tegenvaller voor de centrumverdediger van Spanje en Real Madrid, die jacht maakt op het record van de Egyptenaar Ahmed Hassan van 184 interlands. Ramos blijft door de reserverol voorlopig op 179 interlands steken. Volgens bondscoach Luis Enrique was de beslissing om de routinier te passeren van ´technische aard´.

Ramos kwam dus ook niet als invaller binnen de lijnen bij Spanje, dat dankzij een treffer van Dani Olmo ver in blessuretijd nieuw puntenverlies in de WK-kwalificatiereeks wist te voorkomen. "Met Sergio was helemaal niets mis, maar dit was puur en alleen een technische beslissing", zo verklaart de keuzeheer van de nationale ploeg in de Spaanse media. "Ik weet heel goed dat wat ik doe voor controverse zal zorgen. Of ik Sergio nou vijf, negentig of helemaal geen speelminuten geef. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt, niets zal mij nog verbazen. Ik ben klaar voor het debat", zo benadrukt Luis Enrique.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bondscoach van Spanje koos voor Éric García en Diego Llorente in het hart van de verdediging. Het duo kon echter niet voorkomen dat Georgië kort voor het rustsignaal brutaal de leiding nam. Dankzij Dani Olmo pakte Spanje in extremis alsnog de volle buit. "Ik kreeg bijna een hartaanval", aldus de zeer opgeluchte Luis Enrique. "We speelden met weinig zelfvertrouwen en na het openingsdoelpunt wisten we dat het heel lastig zou worden voor ons. Desondanks hebben we hier verdiend gewonnen. Het interesseert me ook eigenlijk niet als mensen daar een andere mening over hebben", aldus Luis Enrique, die zich verbaasde over de omstandigheden in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

"De bal stuiterde echt als een konijn", zo verwees de coach naar de slecht grasmat in het Boris Pajtsjadzestadion. "En er waren in totaal slechts zes ballen beschikbaar, waarvan er een paar ook waren leeggelopen. Als de bal uit was, dan duurde het steeds ontzettend lang voordat er een nieuwe bal beschikbaar was. De staat van het veld en het aantal ballen zijn wel cruciale onderdelen voor een goede wedstrijd", aldus Luis Enrique. Spanje sluit deze interlandperiode woensdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Kosovo.

Huidige top tien recordinternationals