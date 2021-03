‘Liverpool-deal in vergevorderd stadium: Konaté op weg naar Anfield’

Maandag, 29 maart 2021 om 09:28 • Laatste update: 09:44

Liverpool werkt achter de schermen hard aan de komst van RB Leipzig-verdediger Ibrahima Konaté. Volgens The Athletic bevindt de deal zich in de afrondende fase. Wanneer alles volgens plan verloopt, sluit de 21-jarige Frans jeugdinternational komende zomer aan bij het team van manager Jürgen Klopp. Er zijn echter meer kapers op de kust voor Konaté, die voor een afkoopsom van veertig miljoen euro is af te halen bij de nummer twee van de Bundesliga.

Liverpool wil zich versterken in verdedigend opzicht. Na het wegvallen van de zwaar geblesseerde Virgil van Dijk kreeg het team van Klopp te maken met meerdere defensieve problemen. Met oog op het nieuwe seizoen ligt de prioriteit van the Reds op het aantrekken van een verdediger en zodoende is Konaté in beeld gekomen. De rechtsbenige Franse mandekker werd opgeleid bij Sochaux en maakte op jonge leeftijd de overstap naar RB Leipzig. Hij brak daar als jong talent door in de hoofdmacht en kwam in het seizoen 2017/18 tot veertien basisplaatsen in de Bundesliga.

Dit seizoen kwam hij tot dusver weinig aan spelen toe namens Leipzig. Met vier basisplaatsen in de competitie maakt hij een tegenvallend seizoen door. Mede door blessureleed stond hij deze jaargang voor een groot deel aan de kant. Momenteel is Konaté met Jong Frankrijk actief op het EK Onder-21 in Hongarije. In de eerste groepswedstrijd tegen Rusland (2-1 winst) vormde hij het centrum van de achterhoede met Sevilla-verdediger Jules Koundé. Met een door Transfermarkt geschatte marktwaarde van 35 miljoen euro behoort hij tot de duurste spelers op het eindtoernooi.

De meest waardevolle spelers op het EK Onder-21 volgens Transfermarkt

Leipzig heeft geen haast met de verkoop van Konaté. De verdediger ligt immers tot aan de zomer van 2023 vast. Daarom is de verwachting dat onderhandelen over de transfersom geen zin heeft en Liverpool zal moeten voldoen aan de vraagprijs van veertig miljoen. Mocht het tot een deal komen, dan is Konaté de tweede centrumverdediger die Leipzig na dit seizoen verlaat. Eerder werd bekend dat Dayot Upamcano voor 42,5 mijoen euro aan Bayern München is verkocht. Met Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) en Mohamed Simakan (Strasbourg) trok Leipzig reeds twee nieuwe centrumverdedigers voor komend seizoen aan.