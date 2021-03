Kritiek op Oranje-middenvelder wekt verbazing: ‘Hij kan eigenlijk alles‘

Maandag, 29 maart 2021 om 09:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:39

Roy Makaay is onder de indruk van de rol die Georginio Wijnaldum vervult bij het Nederlands elftal. De voormalig topschutter snapt dan ook niet waarom de middenvelder van Liverpool en Oranje zo vaak onder een vergrootglas wordt gelegd door de buitenwacht. Makaay is ook een bewonderaar van Daley Blind, al blijft de Ajacied volgens hem kwetsbaar in defensief opzicht, ook tegen een matige tegenstander als Letland.

"Gini krijgt op de een of andere manier snel kritiek, maar hij kan eigenlijk alles", deelt Makaay als rapporteur een compliment uit aan Wijnaldum in De Telegraaf. "Hij speelde iets verder terug, omdat Davy Klaassen nu vaak in de zestien moest komen van de bondscoach. Gini moest zorgen dat hij de buitenspelers aan het werk zette en hij moest zorgen dat Letland voortdurend op eigen helft werd gehouden." De oud-spits zag Wijnaldum dan ook het nodige werk verzetten in de ontmoeting met Letland. "Dat kost heel veel energie, want hij moet dan snel de bal zien te veroveren als Nederland hem kwijt is." De controleur krijgt een 6,5 voor zijn optreden in de Johan Cruijff ArenA.

Blind, die met Matthijs de Ligt het hart van de Oranje-defensie vormde, moet het doen met een 6 als rapporcijfer. "Het fijne aan Daley is dat hij als speler in de defensie niet graag achteruit speelt. Hij zoekt altijd de oplossing vooruit of dat ene balletje tussen spelers door." Makaay stipt evenwel ook een kritiekpunt aan. "Hij kon zich niet echt onderscheiden en blijft een tikkeltje kwetsbaar als het puur om het verdedigen gaat. Bij de enige uitbraak van de Letten, waar Owen Wijndal moest redden, kwam het gevaar ook uit zijn rug", zo verwijst hij naar een gevaarlijke aanval van Letland bij een 1-0 voorsprong van het Nederlands elftal.

Makaay zag Frenkie de Jong net als Wijnaldum ontzettend veel werk opknappen op het middenveld van Oranje. "Frenkie deed driftig pogingen om zijn stempel op het spel van Oranje te drukken. In dit soort duels met een tegenstander die tien man rond de zestien heeft staan, is dat lastig." Tot vreugde van Makaay lukte het de middenvelder toch een keer om bepalend te zijn in aanvallend opzicht. Het leidde uiteindelijk tot de openingstreffer van Steven Berghuis. "Toch heeft hij af en toe zo’n heerlijke versnelling en die had hij ook bij de 1-0. Hij ziet even de ruimte, bedient Davy Klaassen en zo kwam de bal bij Steven Berghuis. Dan is hij toch weer bepalend, zoals hij dat bij Barcelona ook steeds vaker is", aldus de gewezen aanvaller.