Van der Vaart ergert zich aan negatief sentiment: ‘Het is onze beste speler’

Maandag, 29 maart 2021 om 08:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:06

Rafael van der Vaart en Theo Janssen verbazen zich over de soms zeer kritische houding van analisten en voetballiefhebbers richting Memphis Depay. De voormalig middenvelders zijn van mening dat de aanvaller van Olympique Lyon bijna elke wedstrijd tot de belangrijkste spelers van Oranje behoort. Depay verdient veel meer krediet als aanvalsleider van het Nederlands elftal, zo klinkt het.

"Ik erger me echt dood aan het gedoe rond Memphis", zo opent Van der Vaart in Studio Voetbal. "Ik krijg ook appjes van vrienden met: ´Wisselen die gozer´. Het is onze beste speler. Tuurlijk, tegen Turkije hebben we hem niet gezien, maar hij creëert zó ongelooflijk veel. En elke keer is er wat." Janssen sluit zich aan bij de mening van zijn collega-analist. "Heel veel mensen sturen mij ook berichtjes van: ´Die Memphis, die was weer slecht en raakte helemaal geen knikker´. Ik zeg dan gelijk: ´Ga morgen maar even de beelden van hem kijken."

"Memphis verdedigde mee, speelde de bal door en uiteindelijk kwam door de goal (van Steven Berghuis, red.) uit", vervolgt Janssen zijn analyse over de vaak bekritiseerde Depay. "Veel mensen irrititeren zich aan het feit dat hij alle corners en vrije trappen wil nemen." In die kritiek kan de ook aanwezige Arno Vermeulen zich dan weer wel vinden. "Daar hebben ze een punt, natuurlijk. Veel hakjes ook tegen Turkije." Van der Vaart neemt het vervolgens op voor de aanvaller. "Bij het Nederlands elftal zie ik iemand die heel erg actief is, stinkend zijn best doet en ongelooflijk veel creëert. Zelfs als je geen verstand van voetbal hebt zie je dat hij ongelooflijk gevaarlijk is."

Janssen ziet Depay het liefst vanaf de linkerkant opereren. Van der Vaart snapt wel waarom zijn collega dat vindt. "Hij komt sowieso al veel vanaf links, maar hij is bij het Nederlands elftal echt goed geworden doordat we niks meer waren. Ronald Koeman kwam en we hebben een beetje verdedigend gespeeld tegen goede ploegen. En dan was het wel goed dat hij in de spits speelde. Maar ik ben het er wel mee eens. Vanaf links heeft hij veel meer vrijheid." Janssen waarschuwt bondscoach Frank de Boer vervolgens. "Je moet niet tegen hem zeggen dat hij met die back mee moet lopen. Zo kan hij zich meer richten op het aanvallen. Met een spits die een goal kan maken en zo een beetje de aandacht weghaalt bij hem. Dat zal in zijn voordeel werken, want het is een fantastische speler."

Pierre van Hooijdonk is ook een bewonderaar van de veelbesproken Depay. "Er zit bij hem zoveel risico in. Als het fout gaat ziet het er wat knullig en een beetje nonchalant uit, dat krijgt hij dan over zich. Maar vaak bij die dingen maakt hij het verschil." Janssen brengt vervolgens de invloed van Depay op het aanvalsspel van Oranje weer naar voren. "Zonder hem komen er helemaal geen kansen. Hij is wel degene die wat creëert. En andere buitenspelers die we nu hebben, Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Donyell Malen en ga zo maar door. Die zitten niet in hun beste vorm. Er zijn te weinig spelers in vorm, waardoor Memphis nog meer moet doen", aldus Janssen.