ED: Drommel en zaakwaarnemer hebben recht op kwart van transfersom

Maandag, 29 maart 2021 om 07:54 • Laatste update: 08:26

PSV en FC Twente zijn het nog altijd niet eens over de transfersom van Joël Drommel. De 24-jarige keeper is al wekenlang persoonlijk akkoord met de club uit Eindhoven, maar door het uitblijven van een deal tussen beide clubs is er van een transfer nog geen sprake. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben PSV en Twente nog altijd de intentie om eruit te komen. Alle betrokken partijen zullen echter wel water bij de wijn moeten doen, zo klinkt het.

Aan de vraagprijs van zes miljoen euro wil PSV niet voldoen. Drommel zelf liet al weten dat ook hij het een te hoge transfersom vindt. De Eindhovenaren zetten in op een lager bedrag. Volgens de regionale krant denkt Twente nog steeds meer dan drie tot vier miljoen euro aan de overstap te kunnen verdienen. Bovendien is men er in de Grolsch Veste van overtuigd dat andere clubs zich nog in de race kunnen mengen, waardoor technisch directeur Jan Streuer geen haast heeft met de onderhandelingen.

Het dagblad schrijft maandag dat Drommel zelf een van de sleutels in handen heeft. De keeper en zijn zaakwaarnemer hebben samen namelijk recht op een kwart van de transfersom. Wanneer zij daar van af zouden zien, zullen beide partijen dichter bij elkaar komen. PSV wil Drommel graag hebben, maar staat er financieel niet bijzonder goed voor. Vorige week werd bekend dat de selectie en het personeel akkoord is met het inleveren van salaris. De nummer twee van de Eredivisie wil ook niet zoveel voor hem betalen, daar Drommel volgend jaar transfervrij kan worden overgenomen.

Mocht Drommel pas over een jaar de overstap maken dan vervalt de transfersom, waardoor de keeper ook geen percentage ontvangt. Volgens de krant kan PSV dat oplossen met tekengeld. Technisch manager John de Jong hoopt de transfer echter dit jaar al af te ronden. Tweede keeper Lars Unnerstall is immers al akkoord met een overstap naar FC Twente, terwijl RB Leipzig de tot medio 2022 aan PSV verhuurde Yvon Mvogo door een clausule komende zomer kan terughalen.