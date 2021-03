Raiola hekelt statements rond Qatar: ‘Gaan we de Eredivisie dan ook staken?’

Zondag, 28 maart 2021 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:06

Mino Raiola heeft zondagavond bij Studio Voetbal gereageerd op de statements die tijdens WK-kwalificatiewedstrijden door landen worden afgegeven omtrent het WK in Qatar. De markante zaakwaarnemer vindt het spijtig dat spelers worden ingezet om een stem te laten horen over de mensenrechten in het land. Raiola vindt het een zaak van de FIFA en de aangesloten bonden en is van mening dat de spelers erbuiten moeten worden gehouden.

Ook het Nederlands elftal kwam zaterdagavond met een statement over Qatar. Spelers droegen een zwart t-shirt met daarop de tekst ‘Football supports change’. "Ik vind dat je de politiek weg moet houden van de spelers", aldus Raiola. "Als spelers zelf een statement willen maken is dat prima, daar hebben ze socialmediakanalen voor. De FIFA heeft duidelijk in het reglement staan, dat ze zelf niet naleven, dat je geen politieke statements mag maken tijdens een voetbalwedstrijd. De FIFA moet zeggen: 'De spelers staan erbuiten, dit is iets van de FIFA, van Qatar en de bonden die zijn aangesloten.'"

"Als je toestaat dat je de politiek gaat gebruiken voor het voetbal, wat is dan de volgende stap? Is dan de volgende stap dat we de Eredivisie gaan staken totdat de toeslagenaffaire is opgelost? Dat lijkt me ook een mensenrechtenkwestie in Nederland", gaat Raiola verder. "Dan moet je het doortrekken. Maar de spelers hebben niet besloten om daar te voetballen, dat doet de KNVB en de FIFA. Door het stemgedrag. Dan moet je spelers ook een stem geven waar ze willen gaan voetballen. Gaan we dan ook niet meer naar Amerika? Of tegen Chinese en Russische clubs spelen?"

Raiola, die de belangen behartigt van onder andere internationals Matthijs de Ligt, Calvin Stengs, Donyell Malen en Ryan Gravenberch, geeft in de uitzending aan niet met de spelers gesproken te hebben over de kwestie. "De spelers moeten het zelf weten, maar je wordt een beetje psychologisch onder druk gezet om mee te doen, terwijl ik het fijner had gevonden dat spelers zelf een initiatief waren gestart of op persoonlijke titel iets hadden gedaan, dan dat er een statement moet worden gemaakt via het nationale elftal."

Het steekt Raiola vooral dat er geen duidelijkheid is. Bovendien trekt hij de rol van de KNVB in twijfel. "Als Nederland zo tegen was op een WK in Qatar, ik weet niet of ze dat zijn hoor, dat geloof ik niet, dan hadden ze kunnen zeggen bij de toewijzing dat ze niet mee zouden doen aan de kwalificatie." Overigens vindt de zaakwaarnemer dat het WK gewoon door moet gaan in Qatar, nu de bouw van de stadions in volle gang is. "Als we het niet door willen laten gaan, zullen we de schade moeten betalen die daar geleden is."