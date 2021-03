Ibrahimovic gaat de wereld over met assist; zeges voor Duitsland en Italië

Zlatan Ibrahimovic heeft ook in zijn tweede interland sinds zijn terugkeer bij Zweden een belangrijke rol vertolkt. De aanvaller bereidde twee doelpunten voor tijdens de zege op Kosovo in de WK-kwalificatiecyclus: 0-3. Zweden gaat met zes punten uit drie duels aan de leiding in Groep B; Spanje heeft er vier verzameld. In Groep C boekte Italië een 0-2 zege op Bulgarije, waardoor het nog foutloos is na twee wedstrijden. Ook Duitsland won, met 0-1 van Roemenië, en heeft de maximale score in Groep J.

Kosovo – Zweden 0-3

Ibrahimovic had opnieuw een basisplaats bij Zweden en leverde, net als donderdag tegen Georgië (1-0), een assist bij het openingsdoelpunt. Nadat een schot van Emil Forsberg werd geblokkeerd door Kosovo, deden Ibrahimovic en keeper Samir Ujkani allebei een poging om bij de bal te komen. Ibrahimovic was eerder, verlengde de hoge bal met de hak en stelde Ludwig Augustinsson daarmee in staat om te scoren. Enkele minuten later stoomde Ibrahimovic door de as van het veld op, alvorens Alexander Isak weg te sturen met een steekpass. De aanvaller schoot oog in oog met Ujkani echter over.

Isak zorgde na 34 minuten alsnog voor de 2-0. De voormalig spits van Willem II, tegenwoordig actief voor Real Sociedad, werd in het strafschopgebied gevonden door Ibrahimovic en schoot in twee instanties raak. Na een uur vond Ibrahimovic met een strakke pass Forsberg, die vanuit het strafschopgebied naast schoot. Een penalty leidde even later alsnog tot de 0-3 van Zweden. Na een handsbal van Florent Hadergjonaj ontfermde Sebastian Larsson zich over de buitenkans: de middenvelder nam een lange aanloop en schoot via keeper Ujkani raak. Kosovo maakte de wedstrijd af met tien man, want invaller Bernard Berisha, in minuut 83 (!) binnen de lijnen gekomen, ontving na zijn entree twee gele kaarten.

Roemenië – Duitsland 0-1

Duitsland is bezig aan een indrukwekkende reeks als het gaat om WK-kwalificatieduels en verloor twintig jaar geleden voor het laatst een duel op weg naar een wereldkampioenschap, toen Engeland in september 2001 te sterk was (1-5). De voorgaande zeventien WK-kwalificatieduels werden zelfs allemaal gewonnen, een wereldrecord. Ook tegen Roemenië begon de ploeg van bondscoach Joachim Löw sterk. Die Mannschaft kreeg via Kai Havertz een goede mogelijkheid om de score te openen, ware het niet dat de aanvaller van Chelsea het lichaam van doelman Florin Nita trof in de korte hoek. Na een kwartier spelen was het wel raak, toen Havertz de niet te missen kans aan Serge Gnabry bood, die van dichtbij kon afronden: 0-1.

De Duitsers kregen kansen om de score in de eerst helft verder uit te breiden, maar zagen hoe Joshua Kimmich met een schot de lat trof en Gnabry doelman Nita op zijn weg vond. In de tweede helft nam de ploeg van Löw wat gas terug en was de beste kans voor Gnabry, die voor eigen succes ging terwijl een aantal medespelers er beduidend beter voor stonden. Het schot van de aanvaller ging uiteindelijk via de vingertoppen van Nita naast. Ook een schot van Timo Werner, die tien minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor Havertz, kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Aan de andere kant hadden George Puscas en Nicolae Stanciu de gelijkmaker op de schoen, maar Puscas vond de handen van Manuel Neuer en Stanciu trof het zijnet.

Bulgarije – Italië 0-2

Italië, dat ongeslagen bleef in de laatste 23 interlands, had in de eerste helft alle mogelijke moeite met Bulgarije, maar kwam op slag van rust wel op voorsprong. Andrea Belotti, die van Roberto Mancini in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Ciro Immobile, ging in duel met Daniel Dimov gewillig naar de grond en verzilverde de toegewezen strafschop zelf, door feilloos raak te schieten in de linkerbenedenhoek. Na vijf minuten spelen schreeuwden de bezoekers ook al om een strafschop, toen Federico Chiesa naar de grond ging in het strafschopgebied, maar toen wilde scheidsrechter Slavko Vincic er niet aan.

Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en was het Italië dat domineerde, zonder tot hele grote kansen te komen. Belotti had twintig minuten voor tijd de kans om de score te verdubbelen, maar raakte met een lob de paal en schoot in de rebound wild over. Roemenië probeerde wel een gelijkmaker te forceren, maar had in aanvallend opzicht te weinig stootkracht om de defensie van Italië te verrassen. Het duel werd in het slot gegooid door invaller Manuel Locatelli, die alle tijd en ruimte genoot om uit te halen en de bal met rechts in de verre hoek krulde: 0-2. Het betekende voor de middenvelder van Sassuolo zijn eerste treffer in het shirt van Italië.