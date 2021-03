Van de Looi verklaart tranen bij Noa Lang: ‘Het was niet vanwege de pijn’

Zondag, 28 maart 2021 om 22:11

Voor Noa Lang zit de groepsfase van het EK Onder-21 er al op. De aanvaller van Club Brugge verliet tijdens de wedstrijd tussen Jong Duitsland en Jong Oranje (1-1) in tranen het veld, nadat hij een knieblessure had opgelopen. Erwin van de Looi vertelt een dag na het duel in gesprek met ESPN dat de tranen bij Lang voornamelijk voortkwamen uit de teleurstelling.

“Het ging niet goed genoeg, dus hij is naar huis en dat is hartstikke jammer”, vertelt Van de Looi over Lang. “Het is voor hem jammer, het is voor ons jammer. Hij is erg gedreven, dat zag je toen hij het veld af moest. Hij ging natuurlijk in tranen van het veld en hij vertelde me dat dit niet vanwege de pijn was, maar door de teleurstelling dat hij eruit moest en het gevoel dat het toernooi voorbij was. Aan de andere kant blijkt uit de scan dat het niet iets ernstigs is, dat is wel heel fijn.”

Ook Teun Koopmeiners is bij het laatste groepsduel met Jong Hongarije niet van de partij. De middenvelder van AZ is geschorst nadat hij een gele kaart ontving in de wedstrijd tegen Jong Duitsland. Toch zal hij niet voortijdig terugkeren naar huis. “Hij is onze aanvoerder en belangrijk voor het team. Ik denk dat hij zonder te spelen richting dinsdag een belangrijke rol hebben, ook in hoe hij zich beweegt in het hotel. Ik ben blij dat het zo kan.”

Jong Oranje moet dinsdagavond in ieder geval zelf winnen van Jong Hongarije. Tegelijkertijd mag Jong Duitsland - Jong Roemenië niet in 2-2 of een hoger gelijkspel eindigen. “Dat is behoorlijk irritant. Het is een beetje een rare regel. Maar de regel is zoals die is. Als Duitsland en Roemenië met 2-2 of hoger gelijkspelen, liggen we eruit. Aan de andere kant moeten wij gewoon ons ding doen en doen waar we wel invloed hebben, dat is winnen van de Hongaren. We zijn er nu volle bak mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.”