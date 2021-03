Doelpunt van veelbesproken Seuntjens is niet genoeg in pikant duel met NAC

Zondag, 28 maart 2021 om 21:50 • Chris Meijer

NAC Breda heeft een hele belangrijke zege geboekt in de jacht op directe promotie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won in eigen stadion het beladen duel met De Graafschap met 3-1, ondanks dat de vooraf veelbesproken Ralf Seuntjens in de eerste helft doel trof voor de bezoekers. NAC neemt door de zege op De Graafschap - dat voor het eerst sinds 2 januari verloor - de derde plek weer over van Almere City en nadert de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie tot op twee punten.

Om meerdere redenen stond de wedstrijd al vóór de aftrap onder hoogspanning. Seuntjens stond in de basis tegen zijn toekomstige werkgever; zijn aanstaande transfer naar NAC zorgde de afgelopen weken voor veel onvrede in Doetinchem. De relatie tussen beide clubs is bekoeld doordat Martin Mos, de voorzitter van De Graafschap, een tweet plaatste waarin hij NAC-trainer Maurice Steijn uitschold. Honderden supporters van NAC onthaalden de spelersbus zondagavond met vuurwerk voor de topper.

Ja hoor, Ralf Seuntjens! @DeGraafschap komt alweer op gelijke hoogte. De topper is los! ??



#? #nacgra pic.twitter.com/QqT7lWQpxy — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2021

De verwachtingen waren dus hooggespannen en die werden aanvankelijk ingelost, want het werd een aantrekkelijke en spannende openingsfase. Al na een minuut opende NAC de score: Robin Schouten nam de bal van grote afstand op de slof en doelman Rody de Boer kreeg geen controle over de ogenschijnlijk houdbare bal, die daardoor in de bovenhoek vloog. Tien minuten later zorgde uitgerekend Seuntjens voor de gelijkmaker. De aanvaller, die al negen wedstrijden niet meer had gescoord, schoot uit de draai raak doordat zijn inzet van richting werd veranderd door Colin Rösler.

Na die doelpunten kelderde het niveau en de amusementswaarde rap. Het bleef in de eerste helft bij 1-1. Na rust greep NAC vrijwel direct de voorsprong. Met 48 minuten op de klok kwam De Boer in de problemen door een indraaiende vrije trap van Mounir El Allouchi. De doelman tikte de bal tegen Toine van Huizen, waarna het leer voor de voeten viel van Rösler. De verdediger maakte dankbaar gebruik van de geboden kans en tikte de 2-1 binnen. Nadat Lewis Fiorini en Daryl van Mieghem nog schotkansen kregen, gooide NAC een kwartier voor het einde de wedstrijd in het slot.

El Allouchi kreeg op de rand van het strafschopgebied de ruimte om uit te halen en plaatste de bal in de rechterbovenhoek. Die veilige marge kwam in het slot van het duel niet meer in gevaar, ondanks dat Melvin Platje nog de bovenkant van de lat raakte. NAC nadert De Graafschap - de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie - zo tot op twee punten. De Superboeren laten tegelijkertijd na om te profiteren van de nederlaag van SC Cambuur op bezoek bij Roda JC Kerkrade, waardoor de koploper een voorsprong van zes punten op zijn naaste achtervolger behoudt.