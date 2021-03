Daphne Koster pakt Pierre van Hooijdonk aan na uitspraak over Frappart

Zondag, 28 maart 2021 om 20:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:15

De opmerking van Pierre van Hooijdonk in de richting van scheidsrechter Stéphanie Frappart voorafgaand aan Nederland - Letland (2-0) is de oud-international op veel kritiek komen te staan. Naast international Merel van Dongen en Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, raakte ook voormalig international Daphne Koster in discussie met Van Hooijdonk. "De discussie in zijn algemeenheid kun je prima voeren, maar dit was niet het moment", reageerde Koster tegenover het Algemeen Dagblad over de kwestie.

“Ik vind het aan de ene kant wel een dingetje”, erkende Van Hooijdonk het aanstellen van Frappart in de voorbeschouwing op het duel van Oranje. “Een vrouw in de mannensport, dat is de discussie helemaal niet. Ik bekritiseer vaak scheidsrechters in de Nederlandse competitie waarvan ik zeg: jij hebt nooit op een klein beetje niveau gespeeld. Dat soort argumenten gebruik ik regelmatig, omdat ik denk dat als je dat wel hebt gedaan, je bij bepaalde situaties de intenties beter en sneller kan herkennen.” Van Hooijdonk was commentator bij het EK vrouwenvoetbal in 2017 en werd tevens aangesteld als ambassadeur van het toernooi.

Gaat niet om man/vrouw,ik vind dat als een scheidsrechter op redelijk amateur niveau(of hoger) heeft gespeeld hij of zij bepaalde spel situaties makkelijker herkend dan scheidsrechters die nooit gevoetbald hebben of op een beperkt niveau . That’s it. Eens? — Pierre van Hooijdonk (@pierrevh17) March 27, 2021

De uitspraken van Van Hooijdonk vielen niet goed bij Koster, goed voor 139 interlands voor het Nederlands elftal. "Hij koppelt het aan Frappart. Daarmee stel je gelijk haar kwaliteiten ter discussie", ergert Koster zich. "Waarom zeg je dit niet als Danny Makkelie fluit? Je moet je ervan bewust zijn dat er nog steeds veel vooroordelen zijn als een vrouw fluit. Zij moet het eerst laten zien, in plaats van gewoonweg geloven dat ze het kan. Doordat Pierre dit inbracht, vielen er ook zoveel mensen over. Vrouwen moeten zich eerst bewijzen, waar bij mannen er sneller vanuit wordt gegaan dat ze het wel kunnen.”

Koster zocht zaterdagavond op Twitter meteen de confrontatie met Van Hooijdonk door hem te vragen welke mannelijke topscheidsrechter 'op een klein beetje niveau heeft gespeeld'. Van Hooijdonk reageerde dat hij van mening was dat een scheidsrechter bepaalde situaties beter kon inschatten als hij of zij bekend is met het niveau. "Ik heb nog steeds geen antwoord gehad op die vraag”, vertelt Koster. "Ja, Dick Jol en Ben Haverkort werden genoemd, maar dat was in de jaren negentig. Tegenwoordig bewandelt een topscheidsrechter een ander pad dan twintig, dertig jaar terug. Er zijn gewoon heel weinig voorbeelden van scheidsrechters die op ‘een klein beetje niveau’ hebben gespeeld, wat dat ook mag betekenen.”

Volgens Koster moet er meer gekeken worden naar de inhoud, de kwaliteit van fluiten. "Er klopt niks van. Je wordt als scheidsrechter beoordeeld op of je op het juiste moment de juiste beslissing kunt nemen, met de spelregels in je achterhoofd. Daar moet je bepaalde kwaliteiten voor hebben. Hedendaagse scheidsrechters zijn echt wel 'koppie koppie' en kunnen heel snel beslissen”, aldus Koster, die van mening is dat Frappart een prima wedstrijd floot. "Ze liet lekker doorspelen. Spelers accepteerden haar beslissingen en dat dwingt zij wel af. Dat kan niet elke vrouw of man.”