Mohammed Kudus laat zich opnieuw gelden in shirt van Ghana

Zondag, 28 maart 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:58

Ghana heeft de laatste wedstrijd in de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup van volgend jaar gewonnen. The Black Stars plaatsten zich donderdag al voor het toernooi middels een 1-1 gelijkspel tegen Zuid-Afrika, maar waren voldoende gemotiveerd om op de slotdag af te rekenen met de puntloze hekkensluiter Sao Tomé en Principe: 3-1. Mohammed Kudus verzorgde twee assists.

De Ajacied was niet de enige Eredivisionist die meedeed, want Kwasi Okyere Wriedt van Willem II viel twintig minuten voor tijd in. Kudus was donderdag in de tweede helft trefzeker tegen Zuid-Afrika en liet zich ditmaal al na elf minuten gelden, zij het met een assist. De middenvelder verstuurde vanaf de rechterflank een indraaiende corner, die op waarde werd geschat door Nicholas Opoku. De centrale verdediger torende boven iedereen uit en kopte de 1-0 binnen. Na een halfuur verdubbelde Jordan Ayew de marge via een strafschop, nadat hij zelf onderuit was gehaald door Edmilson Viegas.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al beslist. In de tweede helft bleef Ghana op zoek naar een derde doelpunt en dat kwam er via Baba Rahman. De linksback, actief bij PAOK Saloniki, ontving de bal in het strafschopgebied van Kudus, die zich aan de achterlijn had ontdaan van Viegas. Het was voor Rahman een koud kunstje om de 3-0 binnen te werken. De ingevallen Jokceleny Fernandes Carvalho, beter bekend als Iniesta, zorgde zeven minuten voor tijd voor de eretreffer van Sao Tomé en Principe, nadat doelman Razak Abalora de bal zomaar in zijn voeten bezorgde. Sao Tomé en Principe, een eilandenstaat aan de westkust van Afrika met ruim 200.000 inwoners, sluit de groepsfase na zes duels af met nul punten.