Koploper SC Cambuur incasseert vierde nederlaag van het seizoen

Zondag, 28 maart 2021 om 18:36 • Dominic Mostert

Roda JC Kerkrade heeft koploper SC Cambuur zondag de vierde nederlaag van het seizoen toegediend in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers wonnen in eigen huis met 3-1 en staan daarmee steviger op de achtste plaats, met twee punten achterstand op FC Volendam. Cambuur heeft een voorsprong van zes punten op De Graafschap, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij NAC Breda.

In een vermakelijke openingsfase kregen beide ploegen serieuze kansen om de score te openen. Zo schoot Robert Mühren oog in oog met doelman Jan Hoekstra wild over, terwijl Erik Falkenburg en Patrick Pflücke aan de overzijde evenmin fortuin kenden in de afronding. Bovendien kreeg Cambuur geen strafschop van arbiter Kevin Blom een tackle van Thijmen Goppel op Jasper ter Heide in het zestienmetergebied. Gezien het spelbeeld kon de openingstreffer echter niet lang op zich laten wachten en dat gebeurde ook niet.

Na 31 minuten verstuurde Pflücke over de linkerflank een steekpass aan Dylan Vente, die het strafschopgebied betrad en stuitte op keeper Sonny Stevens. In de rebound was het vervolgens raak voor Falkenburg, die op de juiste plek stond: 1-0. Dat bleek ook de ruststand, want een inzet van Ragnar Oratmangoen namens Cambuur vloog een meter naast. Na de pauze hervatten de bezoekers de jacht naar de gelijkmaker. Hoekstra was echter alert: hij pareerde inzetten van invaller Michael Breij en Mühren.

De doelpogingen bleven zich opstapelen voor Cambuur. Zo werd een inzet van Mees Hoedemakers geblokt en knalde Mühren een diagonaal, laag schot op de paal. De Friezen kregen vervolgens het deksel op de neus, want Pflücke maakte er tien minuten voor tijd 2-0 van. De Duitser kreeg de bal voor de voeten na een van richting veranderd schot van Niek Vossebelt. Cambuur vond nog de aansluiting, door een gecontroleerd schot van Mühren vanbinnen het strafschopgebied, maar Vossebelt schoot twee minuten voor tijd van dichtbij tegen Doke Schmidt aan, die zich achter de achterlijn leek te bevinden. In de rebound schoot ook Kees Luijckx raak en het lijkt erop dat hij de goal op zijn naam krijgt.