‘United bemoeilijkt onderhandelingen van Barcelona met ‘belangrijke pilaar’’

Zondag, 28 maart 2021 om 16:29 • Chris Meijer • Laatste update: 16:54

Barcelona wil in de komende weken de contracten van Óscar Mingueza, Ilaix Moriba en Ousmane Dembélé verlengen. Sport doet uit de doeken dat de onderhandelingen met Dembélé echter moeizaam verlopen. De reden daarvoor is dat Manchester United in de markt is voor de Franse vleugelaanvaller, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij de Catalanen.

Manchester United had afgelopen zomer al concrete belangstelling voor Dembélé. De huidige nummer twee van de Premier League wilde de 23-jarige aanvaller in eerste instantie op huurbasis overnemen van Barcelona, met een optie tot koop. Manchester United en Barcelona kwamen er echter niet uit, waardoor Dembélé in Spanje bleef. The Red Devils zijn hem echter niet uit het oog verloren, temeer omdat Dembélé dit seizoen ook steeds beter in vorm lijkt te raken. In 35 wedstrijden was de Fransman voorlopig goed voor 9 doelpunten en 4 assists.

Trainer Ronald Koeman beschouwt Dembélé volgens Sport als een ‘belangrijke pilaar’ in zijn elftal en wil hem dan ook graag behouden. De contractonderhandelingen verlopen echter stroef, omdat Dembélé een fors salaris verlangt en Barcelona door de financiële moeilijkheden juist moet bezuinigen. Mochten Barcelona en Dembélé er niet uitkomen, moet hij waarschijnlijk komende zomer verkocht worden. De Catalanen willen voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt en daarmee het risico vermijden dat hij in de zomer van 2022 transfervrij vertrekt.

Het is alleen geen uitgemaakte zaak dat Manchester United zich komende zomer voor Dembélé meldt. Sport schrijft dat de Engelse topclub contact heeft gehouden met de entourage van de aanvaller en twee scenario’s in overweging heeft. Manchester United overweegt namelijk ook om Dembélé pas over anderhalf jaar op te pikken, als zijn contract bij Barcelona afgelopen is. Een eventueel transfervrij vertrek van Dembélé zou pijnlijk zijn voor Barcelona, aangezien hij in de zomer van 2017 nog voor maar liefst 135 miljoen euro overgenomen werd van Borussia Dortmund.

De andere beoogde contractverlengingen beloven voor Barcelona minder problemen op te leveren. De 21-jarige Mingueza - dit seizoen goed voor dertig optredens in de hoofdmacht - heeft een optie voor nog twee jaar in zijn momenteel aflopende contract. De drie jaar jongere Moriba ligt voorlopig nog een seizoen langer vast, want zijn verbintenis verloopt in de zomer van 2022.