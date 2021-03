Smeekbede richting Ronald Koeman: ‘Geef me twee of drie wedstrijden’

Zondag, 28 maart 2021 om 15:08 • Rian Rosendaal

Miralem Pjanic is allerminst gelukkig met zijn huidige situatie bij Barcelona. De dertigjarige middenvelder, vorig jaar zomer voor 60 miljoen euro overgenomen van Juventus, doet in dat kader een oproep richting trainer Ronald Koeman. Pjanic vraagt de coach van de Catalaanse grootmacht in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo om meer speeltijd. Tot dusver had de miljoenenaanwinst slechts zes keer een basisplaats bij Barcelona.

"Ik heb niet bij Barcelona getekend om een jaar later alweer te vertrekken", zo verklaart de strijdvaardige Pjanic. "Ik heb hier een contract getekend om geschiedenis te schrijven met deze club. Een club die ik jaren in gedachten heb gehad. Ik wil met Barcelona de Champions League winnen, dat is mijn ultieme doel. Ik wil dit seizoen de dubbel veroveren, met die mentaliteit speel ik. Ik zal nooit opgeven. Als ik niet speel, dan train ik de volgende dag nóg harder dan normaal, zodat de trainers kunnen zien dat ik nimmer zal opgeven."

Het artikel gaat verder onder de video Koeman realistisch over titelstrijd: 'Atlético en Real zijn sterker' Meer videos

Pjanic geeft toe dat hij niet heel vaak in contact staat met Koeman. "Het is geen trainer die veel met zijn spelers praat. Ik zal echter keihard moeten blijven werken, zodat ik er sta als hij een beroep op mij doet." De ervaren middenvelder richt zich vervolgens met een boodschap tot de Nederlandse coach. "Ik snak naar continuïteit, twee of drie wedstrijden om te laten zien wat ik kan. Dat is wat elke voetballer nodig heeft. Ik zal blijven vechten op de trainingen om die kans op speeltijd te vergroten. Het is een goede zaak dat zoveel jeugdspelers dit seizoen een kans krijgen, dat hoort ook bij de filosofie van deze club. Met mijn ervaring kan ik in belangrijke wedstrijden mijn steentje bijdragen", blijft Pjanic hopen op betere tijden.

Volgens het Spaanse medium Onze is Koeman niet te spreken over de manier waarop Pjanic in december zijn ongenoegen uitte en de Nederlandse oefenmeester zet naar verluidt in op een zomers vertrek van zijn pupil. Pjanic liet zich eind vorig jaar negatief uit over zijn geringe aantal speelminuten bij Barcelona. "Ik weet niet wat ik nog meer moet doen", zei hij destijds. Koeman ergert zich vooral aan het feit dat Pjanic de publiciteit zocht en zijn frustraties niet intern heeft kunnen houden.

Pjanic kwam afgelopen zomer over van Juventus na een ruildeal met Arthur Melo, maar heeft in het Camp Nou amper nog kunnen overtuigen. De Bosniër kwam dit seizoen in competitieverband zeventien keer in actie, waarvan zesmaal als basisspeler. Het contract van de middenvelder loopt nog door tot de zomer van 2024. Pjanic speelde de afgelopen negen seizoenen in de Serie A voor achtereenvolgens AS Roma en Juventus. Bij beide clubs gold de Bosnisch international als een vaste waarde en dus is het voor de middenvelder lastig te verkroppen dat Koeman hem regelmatig op de bank houdt