Noa Lang verlaat per direct trainingskamp van Jong Oranje

Zondag, 28 maart 2021 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:47

Noa Lang verlaat per direct het trainingskamp van Jong Oranje. De vleugelaanvaller viel zaterdagavond tegen Jong Duitsland (1-1) uit met een bovenbeenblessure en uit medisch onderzoek is gebleken dat hij niet op tijd fit is voor het afsluitende groepsduel op het jeugd-EK tegen Jong Hongarije van dinsdag. Er kan geen vervanger worden opgeroepen voor Lang, zo meldt de KNVB zondagmiddag.

Lang keert terug naar Club Brugge om verder te werken aan zijn herstel, voegt de voetbalbond daaraan toe. Het is nog onduidelijk wat de schade precies is. In Brugge zal maandag een medisch onderzoek plaatsvinden. De buitenspeler liep zaterdag na ruim twintig minuten spelen een kniekwetsuur op na een ongelukkige botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Lang probeerde nog door te spelen, maar moest de strijd enkele minuten later staken. De aanvaller van Club Brugge was zichtbaar geëmotioneerd en stapte in tranen van het veld.

Het uitvallen van Lang betekende een vroege domper voor Oranje. De aanvaller kwam in botsing met Koopmeiners, toen de middenvelder de bal van de eigen helft wilde wegwerken. Hoewel hij hinkte over het gras, probeerde Lang de wedstrijd te vervolgen. Enkele minuten later ging hij alsnog met zijn handen voor de ogen op het veld liggen. Na een behandeling op het veld door de medische staf bleek hij de strijd te moeten staken; de fysiotherapeut checkte daarbij onder meer of de voorste kruisband nog intact was. Lang stapte huilend van het veld en werd vervangen door Ferdi Kadioglu. Een dag later blijkt dus dat de jeugdinternational dit EK niet meer in actie zal komen.

Doordat bondscoach Erwin van de Looi geen vervanger kan oproepen bestaat de selectie van Jong Oranje nog uit 22 spelers. 21 daarvan zijn dinsdag inzetbaar in de afsluitende groepswedstrijd tegen Hongarije. Koopmeiners ontving in het duel met Jong Duitsland zijn tweede gele kaart en de middenvelder is derhalve geschorst. Oranje moet winnen van Hongarije en bovendien Roemenië of Duitsland, die op dit moment twee punten voorsprong hebben, zien te passeren.

Noa Lang werd nog behandeld op het veld, maar verder spelen was onmogelijk.

Daarvoor is volgens de regelgeving van de UEFA in eerste instantie het doelsaldo in onderlinge duels van de drie lijstaanvoerders leidend. Oranje speelde tot dusver tweemaal 1-1. In het hypothetische geval dat Roemenië en Duitsland met (minstens) 2-2 gelijkspelen en Oranje wint van Hongarije, staan de drie landen samen op vijf punten. Dan bekeren Roemenië en Duitsland allebei door, omdat ze meer doelpunten maakten in de onderlinge wedstrijden. Op dit moment heeft Oranje een doelsaldo van 2-2, Roemenië van 3-2 en Duitsland van 4-1.

Wat volgde voor Noa Lang was een aftocht in tranen.