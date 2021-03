‘Ricardo Kishna ontspringt de dans en krijgt goed nieuws van ADO-leiding’

Zondag, 28 maart 2021 om 13:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:29

Ricardo Kishna kan zijn verblijf bij ADO Den Haag een vervolg geven, zo weet Omroep West zondag te melden. Het bestuur van de hekkensluiter in de Eredivisie wil naar verluidt de optie in het aflopende contract van de vleugelaanvaller lichten, waardoor hij ook volgend seizoen het shirt van ADO draagt. Kishna keerde vorig jaar zomer terug bij ADO, de club waar de buitenspeler het grootste gedeelte van zijn opleiding genoot.

Na enkele jaren vol blessureleed koos de inmiddels 26-jarige Kishna in de zomer van 2020 voor een terugkeer richting Nederland. Op 28 november, na een absentie van 1168 dagen, maakte hij zijn rentree op het veld. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) deed de flankspeler ruim een uur mee. Inmiddels staat de teller op dertien wedstrijden in de Eredivisie, al wist Kishna nog geen enkele keer de negentig minuten vol te maken. Ondanks de dreigende degradatie zet ADO in op verlenging van de samenwerking met de voormalig aanvaller van Ajax en Lazio.

Kishna sprak vorige week in aanloop naar het uitduel met Ajax (5-0 nederlaag) met De Telegraaf over zijn fysiek gesteldheid. Zijn knie voelt inmiddels weer ‘supergoed’ en hij merkt dat hij ‘steeds comfortabeler aan de bal en fysiek nog sterker’ wordt. “Inmiddels word ik steeds meer in het spel betrokken. En ik hoef niet meer na te denken of ik wel of geen actie inzet, want ik heb lucht over. Ik ga, ik ga, ik ga en ik ga. Natuurlijk gaan er ook nog steeds dingen fout, maar ik word steeds gevaarlijker”, zo zei de optimistische Kishna.

Daar waar Kishna waarschijnlijk blijft, daar neemt ADO volgens Omroep West na afloop van dit seizoen afscheid van maar liefst 21 selectiespelers. Het gaat voornamelijk om spelers met een aflopende verbintenis of met een huurcontract. Daarnaast zijn er verschillende spelers die over een degradatieclausule beschikken in hun doorlopende contract. Onder meer Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Luuk Koopmans zouden een dergelijke bepaling in hun verbintenis hebben opgenomen.