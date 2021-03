‘Ten Hag heeft ’veelbelovende gesprekken‘ met Gladbach achter de rug’

Zondag, 28 maart 2021 om 12:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:04

Borussia Mönchengladbach blijft hengelen naar de diensten van Erik ten Hag. De lokale krant Rheinischer Post meldt zondag namelijk dat de trainer van Ajax reeds meer dan eens heeft gesproken met het bestuur van de nummer tien in de Bundesliga. Gladbach zoekt een geschikte opvolger van Marco Rose, die met ingang van komend seizoen aan het roer staat bij Borussia Dortmund.

Bovengenoemde krant heeft van meerdere bronnen vernomen dat Ten Hag de topkandidaat is om deze zomer het stokje over te nemen van Rose en er wordt zels gerept over 'veelbelovende gesprekken' met de Ajax-coach, die eerder in Duitsland werkzaam was bij het beloftenelftal van Bayern München. Technisch directeur Max Eberl heeft volgens de Rheinischer Post goede hoop dat er op korte termijn een nieuwe oefenmeester zal worden gepresenteerd in het Borussia-Park, met Ten Hag dus die naar verluidt bovenaan het lijstje van die Fohlen staat.

Kort geleden leek het er nog op dat Xabi Alonso de stap naar Gladbach zou maken. De Spaanse coach, net als Ten Hag met een verleden bij Bayern, koos er vrijdag echter voor om zijn werkzaamheden als coach van het beloftenelftal van Real Sociedad niet op te geven. De Duitse middenmoter heeft naast Ten Hag verder ook nog Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) en Gerardo Seoane (BSC Young Boys) in het vizier voor de trainerspositie.

Ten Hag werd begin dit jaar al in verband gebracht met Gladbach, al wist de Ajax-trainer al snel te melden dat er geen gesprekken waren geweest met de clubleiding. Volgens hem was BILD 'niet goed geïnformeerd'. Sportjournalist Arno Vermeulen benadrukte kort daarna in Studio Voetbal dat Ten Hag wel degelijk in contact was geweest met de Gladbach-leiding om over een toekomstige samenwerking te praten.