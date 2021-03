Van Hanegem rekent af met ‘hypocrisie’: ‘7,8 duels geleden was er geen betere’

Zondag, 28 maart 2021 om 11:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:18

Willem van Hanegem vindt de soms forse kritiek op Dick Advocaat niet terecht. De analist brengt in herinnering dat de meeste mensen nog niet zolang geleden zeer tevreden waren over het werk dat de ervaren trainer bij Feyenoord leverde. Ondanks de wisselvallige prestaties van de afgelopen tijd is er geen reden om zo negatief te doen over de na dit seizoen vertrekkende Advocaat, zo oordeelt Van Hanegem.

"Dat is ook weer iets van hypocriet", foetert Van Hanegem in een interview met Hans Kraay junior van ESPN. "Zeven, acht wedstrijden geleden was er eigenlijk geen betere. Ongeslagen en iedereen van dit en dat en zus en zo. En dan om wat voor reden dan ook gaat het niet, en dan ineens moet hij weg ofzo. Dat bedoel ik, dat is iets heel vreemds." De oud-trainer van onder meer Feyenoord was ploeggenoot van Advocaat en werkte bij Oranje samen met de huidige Feyenoord-coach. De onderlinge band is nog steeds goed, zo benadrukt Van Hanegem. "Ik vind het een aardig ventje, daar gaat het helemaal niet om."

"Het is volgens mij, ik ben niet helemaal objectief, maar het is wel heel goed dat iemand als Willem van Hanegem uitspreekt van: 'Laat Advocaat met rust, man'. Wat een onzin", stelt Kraay junior zondagochtend in Goedemorgen Oranje. "Dat vind ik ook", gaat de eveneens aanwezig Foppe de Haan verder. "Eigenlijk heeft hij het fantastisch gedaan. Nou gaat het wat minder, maar dat heeft ook weer met de kwaliteiten van het elftal te maken. Nou dat weet hij (Advocaat, red.) beter dan iedereen. Feyenoord wil altijd bij de top horen, maar dan moeten ze ook creëren dat het kan. Maar dat hebben ze niet gecreëerd."

"Ik vind het gewoon jammer dat hij (Advocaat, red.) ergens een aantal maanden geleden een pact heeft gesloten om het seizoen maar goed af te maken", probeert Marciano Vink de situatie bij Feyenoord te schetsen. "Dat staat zó ver weg van Dick Advocaat, waar hij als trainer voor staat. En je ziet hem gewoon lijden. Ik zie dat hij niet meer kan zeggen wat hij wil en het liever maar zo laat. De pers en de mensen zien wat er gebeurt, het komt iedere keer weer terug. En je ziet hem echt op zijn tong bijten. Dat vind ik jammer, want het past niet bij hem. De coach Advocaat is een druktemaker langs de lijn, die zijn team vooruit schreeuwt en ook gewoon eerlijk zegt wat hij ziet. En dat mis ik, en dat is jammer", aldus de verbaasde Vink.