Kamperman komt terug op discussie met Wijnaldum: ‘Dat stapelde zich op’

Zondag, 28 maart 2021 om 11:14 • Yanick Vos • Laatste update: 11:32

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman heeft zondagochtend bij het programma Goedemorgen Oranje een toelichting gegeven over zijn veelbesproken discussie met Georginio Wijnaldum op de persconferentie van vorige week voorafgaand aan het duel met Turkije. Een vraag van Kamperman schoot in het verkeerde keelgat bij de Liverpool-middenvelder, die op het einde van de persconferentie zijn onvrede liet blijken. Volgens Kamperman ging het om een misverstand en hebben de twee het inmiddels weer bijgelegd.

Wijnaldum reageerde geagiteerd op een vraag van Kamperman wat voor statement Oranje zou maken tegen Qatar. "Ik heb nagedacht over de vraag die je stelde met betrekking tot racisme en Qatar", zei Wijnaldum op de persconferentie. "Begrijp je wel wat je doet eigenlijk? Door de racisme-discussie te vergelijken met de situatie in Qatar? Eigenlijk zeg je: 'Als iemand racistisch is naar een in dit geval bruin persoon, mag je niet voor jezelf opkomen, want je gaat wel voetballen in Qatar'. Dat is heel fout wat je doet. Dat is wel zo." Kamperman verdedigde zich door te zeggen dat hij alleen wilde weten wat voor statement Oranje zou kunnen maken.

Het artikel gaat verder onder de video Luuk de Jong na 2-0 tegen Letland: 'Tegen Gibraltar scoren we hopelijk meer' Meer videos

“Het was echt gewoon een misverstand, een spraakverwarring ook”, reageerde Kamperman zondag in gesprek met presentator Milan van Dongen. “Het is een gevoelig onderwerp, spelers krijgen sowieso al veel over zich heen als het hier om gaat. Dat zal ongetwijfeld ook voor enige frustratie bij hem hebben gezorgd. Dat stapelde zich op en kwam er bij hem op het einde van de persconferentie uit”, aldus een begripvolle Kamperman, die het heeft bijgelegd met Wijnaldum. “Ik heb hem twee dagen later gesproken, toen ze uit Turkije terugkwamen. We zeiden beiden dat dit niet zo bedoeld was, van beide kanten niet. En daar zit verder geen enkel pijn of wat dan ook meer. Streep eronder en dat was het.”

Hans Kraay junior gaf aan blij te zijn dat het is uitgesproken tussen Kamperman en Wijnaldum. “Ik heb de indruk dat Wijnaldum Pascal totaal verkeerd begreep.” Marciano Vink: “Maar het had hem wel gesierd als hij daar in een interview na de wedstrijd, of wanneer dan ook, even op terug was gekomen en had gezegd: Ik heb het verkeerd begrepen. Wij horen dat aan en krijgen er een mening over. Dan wordt dan onderling uitgesproken, maar het was onderhand een nationale discussie. Ik vond het wel netjes als hij achteraf had gezegd dat hij het verkeerd had begrepen.”

Kamperman: “Wij hebben getwijfeld of we hebben moeten laten blijken dat we samen gezeten hebben. Ik merk alleen dat het onderwerp zó gevoelig is en er zó veel reactie komen, waar beiden niet op zitten te wachten.” Uit angst om nog meer reacties los te maken, is er voor gekozen om de discussie te laten rusten, zo gaf de verslaggever aan. “Vanuit dat oogpunt hebben we dat niet gedaan. Dat was eigenlijk meer de reden.”