Oranje-statement afgekraakt bij ESPN: ‘Dát was een statement geweest’

Zondag, 28 maart 2021 om 10:48 • Yanick Vos • Laatste update: 13:03

Marciano Vink heeft geen goed woord over voor het statement dat Oranje zaterdag maakte voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (2-0). De spelers van het Nederlands elftal betraden het veld in de Johan Cruijff ArenA in zwarte shirts, met daarop de tekst: ‘Football supports Change’. Vink had gehoopt dat Oranje zich feller zou uitspreken: “Het is gewoon heel slap”, zei hij zondagochtend in het ESPN-programma Goedemorgen Oranje.

Het Nederlands elftal kreeg vanuit de media voorafgaand aan de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije al de vraag of er een statement gemaakt zou worden. Nadat Noorwegen en Duitsland een statement maakten, deed Oranje dat ook in het tweede WK-kwalificatieduel. Vink vindt dat Nederland het statement direct tegen Turkije had moeten maken. “Noorwegen en Duitsland hebben hun nek uitgestoken, omdat ze het op een moment deden dat ze niet wisten hoe de UEFA zou reageren. Of je hier een boete, straf of punten in mindering voor zou krijgen.”

De spelers van Duitsland vormden met hun shirts de letters Human rights. Vink vindt dat een veel krachtiger statement. “Dit is een beetje mosterd na de maaltijd”, doelde hij op de actie van de ploeg van bondscoach Frank de Boer. “Er werd bij de persconferentie voor de wedstrijd tegen Turkije gevraagd wat er gedaan zou worden. Dan heb je de mogelijkheid om bij elkaar te zitten en ook statement te maken. Je wacht tot anderen de hete kolen uit het vuur hebben gehaald. En dan kom je met een slap aftreksel.”

“Je bent het braafste jongetje van de klas en dat moet Nederland niet willen”, ging Vink verder. “Je bent de eerste die de competitie eruit gooit met corona, we betalen als eerste bij de Europese Unie onze plichten, we zijn gewoon constant het braafste jongetje. Had nou gewoon een statement gemaakt. Dit zijn serieuze zaken en daar moet je je mening over verkondigen, ongeacht wat daar de consequenties van zijn. Ik vind het een gemiste kans.”

Hans Kraay junior denkt dat de statements weinig uithalen. “Henk Spaan heeft het goed verwoord: je zadelt nu voetballers op met zaken waar ze zich eigenlijk niet goed in kunnen uiten. Ik heb het idee dat drie weken geleden het WK aan Qatar is toegezegd. We kunnen dat niet meer terugdraaien. De KNVB, de FA, de DFB, de Portugese voetbalbond, de Spaanse voetbalbond, dát zijn de boosdoeners. Die hadden gewoon tien jaar geleden moeten zeggen: we gaan niet en nemen alle consequenties op ons. Al krijgen we boetes, of zijn de televisiegelden voorbij, dát was een statement geweest. We fietsen allemaal achter de fanfare aan.”