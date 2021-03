Valentijn Driessen: ‘Het was een inhoudsloos lafhartig statement'

Zondag, 28 maart 2021 om 08:21 • Laatste update: 08:32

Het Nederlands elftal droeg zaterdagavond voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Estland (2-0) zwarte shirts met de tekst ‘Football supports Change’, om aandacht te vragen voor de wantoestanden bij de bouw van de stadions voor het WK in Qatar. Valentijn Driessen vond het statement allesbehalve sterk overkomen en noemt het onder meer ‘inhoudsloos’ en ‘lafhartig’.

In navolging van Noorwegen en Duitsland vroeg ook Oranje aandacht voor de situatie in Qatar. Matthijs de Ligt kondigde vrijdag op de persconferentie al aan dat de spelers van het Nederlands elftal een statement zouden gaan maken. “‘Football supports Change’. Zo zet je de wantoestanden in Qatar wel even op de kaart. Nee, natuurlijk niet”, schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. “Het was een inhoudsloos lafhartig statement van de KNVB en de internationals.”

“Sterker, het kwam over als een rechtvaardiging om juist naar Qatar te gaan in de veronderstelling dat de aanwezigheid van Oranje in het oliestaatje juist het verschil maakt”, vervolgt Driessen. “Een naïeve gedachte. Niemand zal wakker liggen van het statement. ‘Verrassend’ kondigde Matthijs de Ligt vooraf de actie van de spelers aan. Verrassend slap en nietszeggend.” De Oranje-internationals droegen de shirts tijdens de volksliederen onder toeziend oog van de vijfduizend aanwezige toeschouwers.

“Bij UEFA en FIFA zullen ze trots zijn op de KNVB”, vervolgt Driessen op cynische wijze. “Zo trots, dat de verkiezing van bondsvoorzitter Just Spee in het bestuur van de UEFA volgende maand als opvolger van de scheidende Michael van Praag nog maar een formaliteit zal zijn. Zo’n kleurloos statement verdient in de hoogste kringen van de voetbalbobo’s namelijk een beloning. Oh ja, daar was het natuurlijk om te doen. Van je laten horen zonder iemand tegen de haren in te strijken.”

Noorwegen bracht zaterdagavond opnieuw een statement naar buiten. De ploeg van bondscoach Stale Solbakken droeg voorafgaand aan het duel met Turkije (0-3) een wit shirt met de tekst: ‘Mensenrechten, binnen en buiten het veld’, met daaronder een vinkje achter Noorwegen en Duitsland en de vraag: wie volgt? Bovendien hielden de spelers hun hand in de lucht.