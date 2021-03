Erwin van de Looi niet bekend met regels om door te gaan op EK

Zaterdag, 27 maart 2021 om 23:58 • Laatste update: 00:23

Jong Oranje heeft kwalificatie voor de knock-outfase van het EK niet volledig in eigen hand. De ploeg van Erwin van de Looi kan de groepsfase nog overleven, maar moet rekening houden met een doemscenario: concurrenten Roemenië en Duitsland kunnen bij een onderling, doelpuntrijk gelijkspel allebei doorbekeren. De laatste speelronde in Groep A wordt dinsdag afgewerkt. Op dit moment heeft Oranje een doelsaldo van 2-2, Roemenië van 3-2 en Duitsland van 4-1.

Oranje moet winnen van Hongarije en bovendien Roemenië of Duitsland, die op dit moment drie punten voorsprong hebben. zien te passeren. Daarvoor is volgens de regelgeving van de UEFA in eerste instantie het doelsaldo in onderlinge duels van de drie lijstaanvoerders leidend. Oranje speelde tot dusver tweemaal 1-1. In het hypothetische geval dat Roemenië en Duitsland met (minstens) 2-2 gelijkspelen en Oranje wint van Hongarije, staan de drie landen samen op vijf punten. Dan bekeren Roemenië en Duitsland allebei door, omdat ze meer doelpunten maakten in de onderlinge wedstrijden.

Als een dergelijke uitslag niet voorkomt bij Roemenië - Duitsland, dan is het 'normale' doelsaldo leidend en kan Oranje genoeg hebben aan een overwinning. Analisten Theo Janssen en Ibrahim Afellay van de NOS zijn echter sceptisch. "Ik heb Hongarije vandaag gezien (1-2 nederlaag tegen Roemenië, red.) en die ploeg staat verdedigend redelijk goed. Ze geven niet veel weg en Nederland creëerde vandaag nul kansen", geeft Janssen aan. "Ik weet niet met wat voor taken de trainer de spelers het veld instuurt, maar ik zie de hand van de trainer totaal niet", voegt Afellay toe. "Ik zie dit Jong Oranje niet veel goals maken. Sterker nog: in deze vorm zie ik ze niet eens winnen van Hongarije."

Van de Looi lijkt er in zijn interview vanuit te gaan dat een ruime zege hoe dan ook voldoende zal zijn. "Ik weet niet precies of dat zo is", zegt hij in een reactie op journalist Arman Avsaroglu, die aangeeft dat een ruime zege niet per se genoeg is. "Als wij met meer dan twee goals verschil winnen van Hongarije, hebben we volgens mij een beter doelsaldo dan Roemenië, dus dan zijn wij volgens mij door." Dat klopt dus niet zonder meer. Van de Looi rekent echter niet op een akkoordje. "Dat zou kunnen, maar dat zou ik wel knap vinden, een akkoordje voor 2-2." Het zou ook Janssen verbazen als het 2-2 wordt bij Roemenië - Duitsland. "Dat gaat echt niet gebeuren. Als dat zou gebeuren, is dat echt afgesproken."