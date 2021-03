Ibrahim Afellay brandt Van de Looi af: ‘Die legt mijn oma er ook nog in’

Erwin van de Looi krijgt ervan langs in de studio van de NOS na het gelijkspel tussen Jong Oranje en Jong Duitsland (1-1) op het EK Onder-21. De bondscoach koos ervoor om Dani de Wit, van nature een aanvallende middenvelder, in de spits te posteren. Daardoor zaten Myron Boadu en Brian Brobbey op de bank. Pas drie minuten voor tijd, kort nadat Duitsland op 1-1 was gekomen, maakte Brobbey zijn entree als invaller. Theo Janssen en Ibrahim Afellay begrijpen weinig van de opstelling en het wisselbeleid.

De basisplek van De Wit is opvallend te noemen, mede omdat hijzelf bij AZ niet verzekerd is van een basisplek en Boadu juist de eerste spits is in Alkmaar. "Het is vreemd dat je twee spitsen in je selectie hebt en die allebei op de bank zet", concludeert Janssen kort na afloop. "Je eerste spits breng je pas in de 87ste minuut, terwijl er daarvoor ook een paar spelers worden gewisseld. Dat was misschien een ideaal moment om ze te brengen, maar hij brengt Ferdi Kadioglu en Javairô Dilrosun. Dat vond ik wel heel erg vreemd."

"Waarom breng je Brobbey nog in de 87ste minuut? Om te laten zien dat je de wedstrijd in vier minuten tijd nog wilt winnen?", verzucht Janssen. "Een kat in het nauw maakt rare sprongen", antwoordt Afellay op zijn mede-analist. "Wat verwacht hij nou? Dat deze jongen nog twee goals gaat maken ofzo? Hij is niet echt gelukkig met zijn wisselbeleid. Maar ik vind het vreemd om de wedstrijd zo te beginnen. Je wilt toch winnen? Dan stel je toch jongens op die een goal kunnen maken en houd je toch niet twee spitsen op de bank?", aldus Afellay.

Volgens Janssen is het puntenverlies de bondscoach 'gedeeltelijk' aan te rekenen. "Ik denk dat je met Brobbey en Boadu op het veld veel meer kans maakt. Dat zijn sterke jongens die voor het doel willen komen en een bal vast willen houden. Vandaag was er niemand die een bal kon vasthouden. We hebben Nederland alleen maar zien rondspelen en dan een lange bal versturen, maar op wie? Niemand kon de bal vasthouden en ervoor zorgen dat de rest kon aansluiten vanuit het middenveld", analyseert de oud-middenvelder.

Van de Looi erkent voor de camera van de omroep dat zijn ploeg moeite had om kansen te creëren. "We speelden ook niet tegen een heel slechte ploeg. Het waren twee ploegen die van elkaar doorhadden wat ze deden", geeft de bondscoach aan. "De Duitsers hadden zich aangepast en speelden met vijf verdedigers, wat ze in de kwalificatiereeks eigenlijk nooit hebben gedaan. Ze hebben zich op ons ingespeeld om ons het voetballen onmogelijk te maken. Ze dekten onze twee nummers tien (Cody Gakpo en Noa Lang, red.) en onze twee controlerende middenvelders (Abdou Harroui en Teun Koopmeiners)."

Journalist Arman Avsaroglu vraagt Van de Looi waarom hij zonder 'echte spits' aantrad. "We spelen met twee echte spitsen, zelfs. We spelen met twee bewegende spitsen", reageert de keuzeheer. Hij zegt niet te weten wat de journalist bedoelt, waarna Avsaroglu aangeeft dat Boadu en Brobbey 'echte centrumspitsen' zijn die 'doelpunten kunnen maken'. "Kluivert maakt toch ook gewoon een goal?", countert Van de Looi. "Wij spelen niet met buitenspelers, maar met twee nummers tien aan de binnenkant en twee jongens voorin (Kluivert en De Wit). Tegen Roemenië speelden we met Boadu en nu hebben we voor Dani gekozen. Dat is onze topscorer in de kwalificatiereeks met tien goals, dus ik denk dat dat wel een spits is die een goal kan maken."

Dat een bankzitter van AZ de voorkeur krijgt boven aan basisklant, vindt Van de Looi niet per se opmerkelijk. "Iedere trainer mag daarin zijn keuzes maken en heeft zijn eigen ideeën. Het is duidelijk dat AZ een heel ander systeem speelt dan wij. Dan kan het ook weleens voorkomen dat je andere spelers kiest", aldus Van de Looi, die enigszins geïrriteerd reageert op de vraag wat het 'nog uitmaakte' om Brobbey zo laat te laten invallen. "Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Ik vond dat we prima speelden en dat er niet de noodzaak was om meteen een andere spits te brengen. We mochten nog één keer wisselen en we moesten ook nog kijken of we een andere middenvelder moesten brengen. We stelden de wissel dus zolang mogelijk uit. Dat is vervelend voor hem, want we wilden hem inderdaad wel wat eerder brengen, maar na het kwijtraken van Noa hadden we nog maar twee wisselmogelijkheden."

Justin Kluivert straft een enorme blunder van de Duitse doelman Finn Dahmen genadeloos af! 1-0 voor Jong Oranje.#duined pic.twitter.com/Fd0KovVmjb — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 27, 2021

In de studio zijn Afellay en Janssen niet overtuigd van de uitleg van Van de Looi. Volgens Janssen zegt de bondscoach een paar tegenstrijdige dingen. "Als je ziet dat de tegenstander iets anders doet dan je verwacht - je twee nummers tien en je spitsen werden gedekt - en jouw tactiek niet werkt, dan moet je iets anders gaan doen. Dan kun je weer met drie aanvallers gaan spelen. Dan moet je wat gaan doen en dat heeft hij nagelaten. Hij is gewoon hetzelfde blijven doen en het trucje werkte niet. Je kunt zeggen dat je met twee spitsen speelde, maar ik heb ze niet gezien."

Afellay sluit zich aan bij de woorden van Janssen. "Hij zegt dat Kluivert heeft gescoord. Maar die legt mijn oma er ook nog wel in. Kom op, dat is toch geen kans man. Dat is gewoon een cadeautje. Je hebt gewoon helemaal niets gecreëerd. Cody Gakpo creëerde af toe iets vanuit een individuele actie, maar voetbaltechnisch hebben ze niets gecreëerd. Als een tegenstander jouw tactische plan ontrafelt, moet je daarop reageren. Dat doet hij gewoon niet." Twee minuten na de pauze pakte Kluivert een groot cadeau van Finn Dahmen uit. De keeper van Duitsland werd in balbezit opgejaagd door de aanvaller, trapte volledig naast de bal en moest toezien hoe Kluivert in een leeg doel de 0-1 kon binnenschieten.