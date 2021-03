Afellay: ‘Ook bij Ajax komt hij in deze situaties, het gebeurt hem te vaak’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel

Jong Oranje gaf zaterdagavond op de valreep de overwinning uit handen tegen Jong Duitsland (1-1). Ibrahim Afellay en Theo Janssen zijn bij de NOS kritisch op de rol van Perr Schuurs en Sven Botman, de centrumverdedigers van Oranje, bij het tegendoelpunt van Lukas Nmecha.

Aanvankelijk stond het achterin nog goed bij Jong Oranje. "Ze hebben verdedigend weinig weggegeven", aldus Janssen. "De centrale verdedigers deden het eigenlijk vrij behoorlijk, tot aan de tegengoal." De rol van Schuurs, die doelpuntenmaker Nmecha losliet, is volgens de analist kwalijk. "Schuurs staat één-op-één met de spits en op het laatste moment stapt hij gewoon uit. Die maakt gewoon een gok. Ik denk dat Schuurs de bal eruit wil halen. Hij dacht dat hij teruggetrokken werd. Hij gokt gewoon. Hij stapt vooruit, laat zijn spits los. Dat is echt dramatisch. Iedereen leert als verdediger contact te houden met de spits. Je moet voelen waar hij is. Maar hij weet echt niet waar hij is, want hij is gewoon drie meter weg."

Germany U21 VS Netherlands U21



1:1 - 84'?? Nmecha L. (Germany) pic.twitter.com/xD7RFery8G — MCHAWMAR 1 (@1Mchawmar) March 27, 2021

Afellay ziet het vaker misgaan bij Schuurs. "Hij komt bij Ajax ook heel vaak in dit soort situaties", zegt de oud-middenvelder. "Het gebeurt hem te vaak. Hij heeft te vaak van dit soort slippertjes. Op dit niveau wordt dat gewoon keihard afgestraft. En in de Eredivisie heeft hij ook die momenten, dan komt hij er heel vaak nog wel mee weg. Maar het is gewoon te weinig." Janssen is overigens ook kritisch op Botman, die zich op de flank liet aftroeven door assistgever Jonathan Burkardt. "Wat Botman doet: die stopt gewoon. Dat kan niet. Je krijgt een speler met snelheid op je af. Dan moet je meebewegen."