Toekomst van Jong Oranje op EK hangt aan zijden draadje

Zaterdag, 27 maart 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

Jong Oranje heeft ook de tweede groepswedstrijd op het EK Onder-21 niet kunnen winnen. Het team van Erwin van de Looi kwam door een opvallend doelpunt van Justin Kluivert op voorsprong tegen Duitsland, maar wist daarna weinig te creëren in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár. Duitsland sleepte een punt uit het vuur en heeft nu samen met Roemenië vier punten in de poule. Beide landen treffen elkaar in de laatste wedstrijd. Oranje moet een zege boeken op Hongarije en moet Roemenië of Duitsland zien te passeren op doelsaldo in de laatste speelronde. Roemenië heeft een doelsaldo van +1 en Duitsland van +3.

Het uitvallen van Noa Lang betekende een vroege domper voor Oranje. De aanvaller kwam in botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners, toen de middenvelder de bal van de eigen helft wilde wegwerken. Hoewel hij hinkte over het gras, probeerde Lang de wedstrijd te vervolgen. Enkele minuten later verliet hij het veld alsnog in tranen. Na een behandeling op het veld door de medische staf bleek hij de strijd te moeten staken; de aanvaller stapte huilend van het veld en werd vervangen door Ferdi Kadioglu.

Justin Kluivert straft een enorme blunder van de Duitse doelman Finn Dahmen genadeloos af! 1-0 voor Jong Oranje.#duined pic.twitter.com/Fd0KovVmjb — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 27, 2021

Het was een van de weinige opvallende momenten van de eerste helft. De beste kans in de eerste 45 minuten, en eigenlijk de enige serieuze kans, was voor Oranje: na een indraaiende voorzet vanaf de linkerflank van Cody Gakpo kopte Dani de Wit de bal tegendraads tegen de paal in minuut 36. Vlak daarna liep Koopmeiners aan tegen een gele kaart. Dat is zijn tweede van het toernooi, waardoor de aanvoerder geschorst is voor de afsluitende en beslissende groepswedstrijd tegen Hongarije.

Veel reden tot optimisme leek er niet voor Nederland, maar twee minuten na de pauze pakte Kluivert een groot cadeau van Finn Dahmen uit. De keeper van Duitsland werd in balbezit opgejaagd door de aanvaller, trapte volledig naast de bal en moest toezien hoe Kluivert in een leeg doel de 0-1 kon binnenschieten. Oranje hield die voorsprong lang vast, maar kreeg in de slotfase toch het deksel op de neus. Invaller Jonathan Burkhardt stelde Lukas Nmecha in staat om van dichtbij aan te tekenen voor de 1-1. Oranje speelde zonder echte spits, daar Dani de Wit centraal voorin stond, en pas in minuut 87 mocht Brian Brobbey zijn entree maken.