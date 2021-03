Kraay junior: ‘Dit heeft hij al 80 keer gedaan en gaat hij nog 180 keer doen’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 21:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:38

Hans Kraay junior genoot zaterdagavond van het openingsdoelpunt van Oranje tegen Letland (2-0). Steven Berghuis nam de 1-0 voor zijn rekening met een fraai afstandsschot in de linkerhoek. De aanvaller maakte daarmee zijn eerste doelpunt in 23 interlands en was daardoor 'een van de weinigen die met een glimlach naar huis ging', zei Kraay junior in de studio van ESPN na de WK-kwalificatiewedstrijd.

Berghuis maakte woensdag geen sterke indruk in de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2). Kraay junior concludeerde dan ook dat Frank de Boer de buitenspeler 'het voordeel van de twijfel' gaf en dat vertrouwen betaalde zich uit. Er ontstond na 31 minuten wat ruimte voor Oranje in een snelle tegenaanval, waarna de bal via Davy Klaassen op de rechterflank bij Berghuis belandde. De vleugelspits dribbelde naar binnen en schoot de bal in de verre kruising: 1-0. Kraay junior lichtte ook de rol van Denzel Dumfries bij het doelpunt uit.

De beste speler van Oranje speelde pas zijn zesde interland

Met zijn loopactie diende de rechtsback als bliksemafleider en creëerde hij de ruimte voor het schot van Berghuis. "Ik vond het een heel mooie aanval. Dumfries brengt de speler die Berghuis moet dekken in vertwijfeling. Maar het is gewoon een goal van Berghuis", benadrukte Kraay junior. "Of je nou van hem houdt, of niet, voor Feyenoord bent of voor Ajax: dit is een waanzinnig mooie goal. Dit heeft hij al tachtig keer gedaan in zijn carrière en hij gaat het nog honderdtachtig keer doen. Het is een beetje Arjen Robben-achtig. Je weet dat Robben en Berghuis naar binnen gaat, maar als je ‘m dan toch elke keer weer maakt…"

Berghuis verscheen zelf 'enorm trots' voor de camera van de NOS. "Dat is waar je voor je werkt en het kwam vandaag uit", zei de doelpuntmaker. "Je staat met je linkerbeen aan de rechterkant. Denzel maakte weer de overlap en ik wachtte net wat langer en kon naar binnen trekken. Dat is een schot waar je dagelijks op traint. Dat wordt uitbetaald. Of het vertrouwen gaf? Misschien krijg je net even wat meer vertrouwen, maar ik vond dat we sowieso een goede eerste helft speelden."