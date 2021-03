Noa Lang gaat huilend van het veld tegen Jong Duitsland

Zaterdag, 27 maart 2021 om 21:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

Noa Lang is zaterdagavond geblesseerd geraakt op het EK Onder-21. De vleugelspits van Jong Oranje liep tegen Jong Duitsland een kniekwetsuur op na een ongelukkige botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Lang probeerde nog door te spelen, maar moest de strijd enkele minuten later staken. De aanvaller van Club Brugge was zichtbaar geëmotioneerd en stapte in tranen van het veld.

Het uitvallen van Lang betekende een vroege domper voor Oranje. De aanvaller kwam in botsing met Koopmeiners, toen de middenvelder de bal van de eigen helft wilde wegwerken. Hoewel hij hinkte over het gras, probeerde Lang de wedstrijd te vervolgen. Enkele minuten later ging hij alsnog met zijn handen voor de ogen op het veld liggen. Na een behandeling op het veld door de medische staf bleek hij de strijd te moeten staken; de fysiotherapeut checkte daarbij onder meer of de voorste kruisband nog intact was. Lang stapte huilend van het veld en werd vervangen door Ferdi Kadioglu.