Van Hooijdonk geniet van Oranje-duo: ‘Die hebben een goede klik samen’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 21:07 • Jeroen van Poppel

Steven Berghuis maakte zaterdagavond zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. De rechtervleugelspits van Feyenoord dribbelde tegen Letland (2-0) op karakteristieke wijze naar binnen om met links de verre hoek te vinden. Pierre van Hooijdonk is na afloop positief over Berghuis, die volgens de analist van de NOS een goede klik heeft met rechtsback Denzel Dumfries.

"Hij zat eigenlijk ook een beetje tegen zijn eerste doelpunt aan te hikken", zegt Van Hooijdonk, die Berghuis vlak daarvoor een soortgelijke kans naast zag schieten. "Die moet hij op goal schieten, dat ben je ook gewend van hem. Dan schiet hij hem naast. Hij weet zelf ook wel: dit zijn mijn momenten. Hij had nog niet gescoord bij het Nederlands elftal, dat gaat ook in je hoofd zitten. Toen de goal kwam zag je hem ook meteen vrijer gaan spelen. De bal aannemen, gelijk een wisselpass geven naar de andere kant. Met vertrouwen en geen verstoppertje spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Berghuis goed speelde, had volgens Van Hooijdonk ook te maken met Dumfries. De rechtsback van PSV kreeg zaterdag de voorkeur boven Kenny Tete, die tegen Turkije nog speelde. "Dumfries maakt Berghuis het voetballen makkelijker. En andersom vind ik eigenlijk ook. Die hebben een goede klik samen", zegt Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Rafael van der Vaart. "Het is heerlijk als je een rechtsback hebt die blijft komen. Dan moet altijd de linksback of verdedigende middenvelder van de tegenstander mee. Over die goal: héérlijk met zijn linkervoetje. Niet eens zoveel kracht gezet. Berghuis maakte zelfs nog slidings. Hij zat er lekker in."

Berghuis verscheen zelf 'enorm trots' voor de camera. "Dat is waar je voor je werkt en het kwam vandaag uit", aldus de buitenspeler. "Je staat met je linkerbeen aan de rechterkant. Denzel maakte weer de overlap en ik wachtte net wat langer en kon naar binnen trekken. Dat is een schot waar je dagelijks op traint. Dat wordt uitbetaald. Of het vertrouwen gaf? Misschien krijg je net even wat meer vertrouwen, maar ik vond dat we sowieso een goede eerste helft speelden." Er waren zaterdag vijfduizend supporters aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. "Het was echt fantastisch om te zien", zegt Berghuis. "Dat is een mooie ontwikkeling, laten we hopen dat de wereld er een stuk beter uitziet de komende jaren."