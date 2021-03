De Boer over geïrriteerde Depay: ‘Daar zat hij meer mee dan de wissel’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

Frank de Boer is 'zeer zeker' tevreden over het spel dat Nederland zaterdagavond vertoonde tegen Letland (2-0). De bondscoach van Oranje is wel teleurgesteld over het uitblijven van meer doelpunten, omdat hij weet hoe belangrijk het doelsaldo kan worden in de WK-kwalificatie. Verder legt De Boer uit waarom Memphis Depay geïrriteerd was toen hij diep in de tweede helft werd gewisseld.

"Over het spel ben ik zeer zeker tevreden", aldus De Boer bij de NOS. Nederland vuurde tegen Letland liefst 35 schoten af, maar wist dus 'slechts' twee keer te scoren. "Ik denk dat we het echt van links, rechts, in het midden... overal hebben we het geprobeerd. Alleen je moet jezelf belonen met nog minimaal vijf goals. In dat opzicht is het een beetje frustrerend wat we gezien hebben vanavond. We weten allemaal dat in WK-kwalificatie het doelsaldo een extra punt oplevert. Dat hebben we verzuimd te doen, maar de manier waarop we hebben gewonnen, stemt me wel tevreden."

De Boer staat versteld dat de bal er niet in wilde. "Het is echt ongelofelijk. Dan weer de lat, of iemand nog net met zijn hak er nog voor. Op een gegeven moment denk je: het zal toch niet zo zijn?" De Boer is kritisch op zijn defensie, die in de tweede helft twee gevaarlijke aanvallen toestond van Letland. "Twee keer aan onze linkerkant waar we niet goed stonden en niet goed de druk erop hadden. Hij hoeft maar één keer goed te vallen. Dat moeten we meer beseffen. Daar zijn ze sterk in en daar moeten we beter op anticiperen."

Zowel Depay als Georginio Wijnaldum was zichtbaar niet blij om in de tweede helft gewisseld te worden. De Boer moet daar om lachen. "Als we het hebben over Memphis: hij wil scoren, en hij was natuurlijk een paar keer zo dichtbij. Daar zat hij meer mee dan de wissel eigenlijk. En Gini heeft zoveel gespeeld, en ik heb ook gezegd: je moet ook begrijpen dat we met 24 zijn. Je moet ook die jongens het gevoel geven dat ze erbij horen. Dat heeft niks te maken met dat hij niet goed speelde, want ik vond hem fantastisch spelen."

Tegen Letland begon Luuk de Jong als spits, waardoor Depay aan de linkerkant stond. "We bekijken dat van tegenstander tot tegenstander. Vaak als we domineren heb je denk ik meer aan Memphis aan de linkerkant." De Boer prijst het veld in de Johan Cruijff ArenA en spreekt tegelijkertijd zijn vrees uit over het kunstgras dat Nederland staat te wachten in Gibraltar. "Het veld was echt fantastisch moet ik zeggen, dat helpt ook mee. Ik weet niet hoe het kunstgrasveld in Gibraltar is. Of ze gaan sproeien, of moeten sproeien. Dat scheelt ook een slok op de borrel natuurlijk."