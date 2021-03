De beste speler van Oranje speelde pas zijn zesde interland

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond in de tweede groepswedstrijd van WK-kwalificatiereeks gewonnen van Letland. Door doelpunten van Steven Berghuis en Luuk de Jong werd het 2-0 in de Johan Cruijff ArenA, onder het toeziend oog van vijfduizend toeschouwers. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Letland

SPELER CIJFER Tim Krul 7 Denzel Dumfries 7 Matthijs de Ligt 7,5 Daley Blind 6,5 Owen Wijndal 8 Georginio Wijnaldum 6 Davy Klaassen 6 Frenkie de Jong 7 Steven Berghuis 7,5 Luuk de Jong 6,5 Memphis Depay 6

Cijfers Oranje

Tim Krul: 7

“Vijfduizend toeschouwers op de tribune en één op het veld: dat is Tim Krul”, zei commentator Frank Snoeks van de NOS tijdens de wedstrijd. Pas vijf minuten voor tijd moest de doelman echt ingrijpen, door een hard schot Andrejs Ciganiks in de korte hoek tegen de paal te tikken. Krul twijfelde even wat hij moest doen bij de voorzet die daaraan voorafging, maar handelde uiteindelijk goed. Bovendien was hij zuiver in de passing: al zijn veertien ballen kwamen aan.

Denzel Dumfries: 7

De tomeloze inzet van Dumfries diende als inspiratiebron voor Oranje, zeker toen het nog 0-0 stond. Door de bal met het hoofd terug te leggen op Berghuis stond hij na 26 minuten bijna aan de basis van de 1-0, maar Klaassen kopte daarna tegen de lat. Vervolgens speelde Dumfries een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt: met zijn loopactie diende hij als bliksemafleider en creëerde hij de ruimte voor het schot van Berghuis. De twee rechterflankspelers begrepen elkaar in de meeste gevallen sowieso goed. Een slippertje van Dumfries na tachtig minuten had geen grote gevolgen: hij zette een vergeefse sliding in na een Letse pass over de linkerflank, waarna een kans voor de bezoekers ontstond.

Matthijs de Ligt: 7,5

Veel verdedigende acties hoefde Oranje niet uit te voeren, maar De Ligt wist er wel enkele op zijn naam te zetten. Zo blokkeerde hij in de vijfde minuut met een sliding een inzet van Janis Ikaunieks, alvorens een voorzet van Arturs Zjuzins weg te werken. De Ligt had van alle basisspelers de hoogste passzuiverheid op de helft van de tegenstander (93,9 procent) en dat leidde bijvoorbeeld tot fraaie openingen op Berghuis, Wijndal of Depay.

Daley Blind: 6,5

Tien minuten voor tijd was Blind de laatst overgebleven verdediger van Oranje, toen Roberts Savalnieks zich meldde in het strafschopgebied. De verdediger schermde de linkerhoek af en dwong de invaller in een moeilijke positie; zijn schot zeilde daardoor naast. Het was een van de weinige momenten waarop Blind zich in defensief opzicht kon onderscheiden. In de eerste helft waren zijn inspeelpasses soms te scherp; na de pauze had hij met name met Wijndal een goede connectie. Blind was de speler van Oranje met de meeste passes (122) en geslaagde passes (112).

Owen Wijndal: 8

In de eerste helft kwamen liefst 38 van de 39 passes van Wijndal aan en dat waren niet alleen risicoloze ballen. Zo creëerde hij drie kansen in de eerste helft, mede door een aantal geslaagde voorzetten. Als Luuk de Jong in minuut veertig enkele centimeters lager had gekopt, had Wijndal een assist op zijn naam gekregen. Een minuut later onderscheidde de linksback, die pas zijn zesde interland speelde, zich met een mooie demarrage op het middenveld. Ook in verdedigend opzicht liet Wijndal geen steken ballen. Met een mooie tackle op de bal zette hij Vladislavs Fjodorovs van de bal rond het strafschopgebied van Oranje; met een goed getimede schouderduw voorkwam hij na de rust dat Vladimir Kamess een vrije doortocht had richting het doel.

Georginio Wijnaldum: 6

Wijnaldum, die een meer behoudende rol had dan in Turkije, liet geen onuitwisbare indruk achter. Hij won als enige basisspeler van Oranje minder dan de helft van zijn duels (zes van de dertien) en ook maar drie van zijn acht kopduels. Bovendien vuurde Wijnaldum veel mislukte doelpogingen af. Wel veroverde hij tien keer de bal voor Oranje en leverde hij een aanvallende bijdrage met bijvoorbeeld een goede voorzet op Luuk de Jong in de zesde minuut en een fraaie steekpass op Berghuis in de slotfase van de eerste helft. Wijnaldum maakte in de slotfase tot zijn teleurstelling plaats voor Ryan Gravenberch.

Davy Klaassen: 6

De middenvelder was goed voor de assist bij het openingsdoelpunt, maar had zelf een of misschien wel meerdere keren moeten scoren. Zo kon de Ajacied een grote kans op de doellijn niet verzilveren, kopte hij op de lat, wist hij kort na de pauze van dichtbij niet af te drukken bij een scrimmage en stuitte hij achttien minuten voor tijd op doelman Roberts Ozols. In de vijfde minuut was Klaassen niet doortastend in twee duels, wat resulteerde in een kansje voor de Letten. In de aanval wisselde hij handige doorspeelballetjes af met mindere ballen. Klaassen werd elf minuten voor tijd vervangen door Donny van de Beek.

Frenkie de Jong: 7

Met een fraaie demarrage was De Jong van groot belang in de aanloop naar het openingsdoelpunt. Het was zeker niet het enige moment waarop hij met succes opstoomde over het middenveld. In de tweede helft had De Jong enkele goede passes in huis tijdens aanvallen van Oranje, zoals een bal op Berghuis tussen de defensie door, waarmee een kans voor invaller Donny van de Beek werd voorbereid.

Steven Berghuis: 7,5

In zijn 23ste interland werd het lange wachten van Berghuis eindelijk beloond: na een goede individuele actie en een geplaatst afstandsschot tekende hij aan voor zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal. De buitenspeler, die aan de rechterflank een goede connectie had met Dumfries, kwam daarna goed in de wedstrijd. Met breedtepasses op Wijndal of kopballen in het strafschopgebied hielp hij aanvallen vooruit. Berghuis maakte vijf minuten voor tijd plaats voor Calvin Stengs.

Luuk de Jong: 6,5

Het duurde even, maar halverwege de tweede helft wist de spits toch zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Na een corner van Depay kwam hij voor zijn directe tegenstander, alvorens overtuigend binnen te koppen. Eigenlijk had De Jong vijf minuten voor de pauze al moeten scoren, maar toen knikte hij tegen de lat. Kort daarvoor liet hij na om uit kansrijke positie te schieten en zocht hij tevergeefs naar een vrije trap. De Jong bereidde in de eerste helft serieuze kansen voor Klaassen en Depay voor en had zijn optreden daardoor ook kunnen afronden met enkele assists. Frank de Boer haalde De Jong in de slotfase naar de kant voor Ryan Babel.

Memphis Depay: 6

Depay, die ditmaal optrad vanaf de linkerflank, vond zijn ploeggenoten over de grond makkelijker dan door de lucht. Hij liep zich geregeld vast, verslikte zich in zijn eigen passeerbewegingen of vuurde een ondermaats schot af, maar daar zette hij ook goede acties tegenover. Zo passeerde Depay zestien minuten voor tijd op onnavolgbare wijze drie man, alvorens een gevaarlijk schot af te vuren. Bovendien veroverde hij de bal voorafgaand aan de 1-0, waarna Depay het leer bij zich hield onder druk en Frenkie de Jong bediende. Vlak voor tijd werd Depay, ogenschijnlijk geïrriteerd, vervangen door Steven Bergwijn.