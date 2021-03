Dominant Turkije laat niks heel van Noorwegen; Luka Modric grijpt record

Zaterdag, 27 maart 2021 om 19:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:01

Turkije heeft zaterdagavond ook zijn tweede groepsduel gewonnen in de WK-kwalificatiereeks. Na de 4-2 overwinning op het Nederlands elftal, was de ploeg van bondscoach Senol Günes in Estadio La Rosaleda in Málaga met 0-3 te sterk voor Noorwegen. Door de zege gaan de Turken samen aan kop met Montenegro, dat eerder op de dag met 4-1 zegevierde tegen Gibraltar. In Groep H verzekerde Kroatië zich ten koste van Cyprus van de eerste driepunter op weg naar het WK: 1-0. Luka Modric speelde zijn 135e interland en passeerde daarmee Darijo Srna als speler met de meeste wedstrijd voor Kroatië.

Noorwegen – Turkije 0-3

Noorwegen kwam tegen Turkije, net als eerder deze week tegen Gibraltar, met een statement richting Qatar. De ploeg van bondscoach Stale Solbakken droeg een wit shirt met de tekst: ‘Mensenrechten, binnen en buiten het veld’, met daaronder een vinkje achter Noorwegen en Duitsland en de vraag: wie volgt? Bovendien hielden de spelers hun hand in de lucht. De thuisploeg begon met onder andere Erling Braut Haaland, Martin Ödegaard en Fredrik Midtsjö in de basis, maar keek al vroeg in het duel tegen een achterstand aan. Een voorzet vanaf links schoot na vier minuten spelen door tot bij Ozan Tufan, die bij de tweede paal ineens uithaalde met links en raak schoot: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De score werd binnen het half uur verdubbeld door de Turken. Yusuf Yazici legde een hoekschop op het hoofd van Caglar Söyüncü, die zijn directe tegenstander te slim af was en via een stuit trefzeker was: 0-2. In de tweede helft bleef Turkije de bovenliggende partij en tilde Tufan met zijn tweede van de avond de marge naar drie. De middenvelder kreeg op zo’n twintig meter van het doel alle tijd en ruimte om uit te halen en krulde fraai raak in de verre hoek: 0-3. Noorwegen probeerde het wel, maar kwam amper in het spel voor. Een schot van Ödegaard werd gepakt door doelman Ugurcan Cakir en een kopbal van Alexander Sörloth ging rakelings over. Tot overmaat van ramp eindigde Noorwegen het duel met tien man, nadat Kristian Thorstvedt tien minuten voor tijd veel te stevig doorging op Caner Erkin.

Kroatië – Cyprus 1-0

Na de teleurstellende verliespartij tegen Slovenië (1-0) was Kroatië er alles aan gelegen om tegen Cyprus een goed resultaat te boeken. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe, waar wist in de beginfase niet tot noemenswaardige kansen te komen. Het eerste moment van opwinding volgde na een kwart wedstrijd, toen Marceo Brozovic in kansrijke positie kon aanleggen vanaf de rand van de zestien. De poging van de middenvelder ging rakelings langs de linkerpaal. Bij de tweede kans van de wedstrijd was het wel raak. Constantinos Soteriou leverde een onbedoelde assist op Mario Pasalic, die van dichtbij raak kopte voor de 1-0.

De thuisploeg dacht op slag van rust de score uit te breiden, toen Ivan Perisic aan het einde stond van een mooie aanval. De middenvelder zag zijn treffer echter worden afgekeurd wegens buitenspel. Na de pauze bleef Kroatië de bovenliggende partij, maar kon de defensieve muur van Cyprus moeizaam doorbroken worden. Nikola Vlasic had de mogelijkheid om de overwinning tien minuten voor tijd veilig te stellen, ware het niet dat de middenvelder zijn inzet gestopt zag worden door doelman Neofytos Michail, die als invaller op slag van rust binnen de lijnen kwam voor de geblesseerde Demetris Demetriou.