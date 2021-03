Amnesty International spreekt zich uit over statement van Oranje

Zaterdag, 27 maart 2021 om 18:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Amnesty International heeft op Twitter een reactie gegeven op het statement dat het Nederlands elftal zaterdag maakte tegen Qatar. De organisatie, die zich inzet voor de naleving vna mensenrechten wereldwijd, vindt de boodschap van Oranje 'een mooi begin' en hoopt dat er een vervolg komt.

"Mooi begin, jongens", schrijft de Nederlandse tak van Amnesty op Twitter. "Maar er is meer nodig. Laat de FIFA weten dat ze meer moeten doen tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar. #BlowTheWhistle" Amnesty heeft enkele dagen geleden een petitie gestart om de FIFA verder onder druk te zetten wat betreft de mensenrechtensituatie in het WK-land. "Roep de Wereldvoetbalbond FIFA op ervoor te zorgen dat Qatar de mensenrechten beschermt van alle arbeidsmigranten, waaronder degenen die betrokken zijn bij het WK 2022", is het motto daarvan.

Mooi begin jongens.



Maar er is meer nodig, laat @FIFAcom weten dat ze meer moeten doen tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten in #qatar#BlowTheWhistle pic.twitter.com/GXPBXZu6Hb — Amnesty NL (@amnestynl) March 27, 2021

"Arbeidsmigranten hebben in Qatar nog steeds te maken met extreem lange werkdagen en achterstallig loon of ze krijgen helemaal niet uitbetaald", stelt Amnesty. "In Qatar werken bijna 2 miljoen arbeidsmigranten. Sinds Qatar in 2010 de organisatie van het WK Voetbal 2022 kreeg toegewezen, werd duidelijk dat de mensenrechten van arbeiders bij de bouw van de stadions systematisch worden geschonden. Recent voerden de autoriteiten hervormingen door voor betere arbeidsomstandigheden. Groot probleem is echter de slechte handhaving van die hervormingen. Hierdoor zijn duizenden werknemers nog steeds overgeleverd aan gewetenloze werkgevers, die straffeloos misbruik van hen maken."